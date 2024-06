1 In Harthausen gab es am Samstagabend eine Großeinsatz. Foto: Jannik Nölke

Er soll auf zwei Menschen eingestochen haben, nun wurde Haftbefehl gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Auch beim Motiv gibt es eine Vermutung.









Streit mit Messer endet in Blutbad: Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr war es in Harthausen bei Winterlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Erwachsenen gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage unserer Redaktion. Am Sonntag gingen die Ermittlungen weiter, die Staatsanwaltschaft ist mittlerweile aktiv geworden.