Messerattacke in Bisingen

1 Die Frau stach laut Anklage auf den Vermieter ein. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/© Aghavni

Wegen versuchten Mordes wird vor dem Hechinger Landgericht eine Bisingerin angeklagt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Prozess beginnt am 30. März, mehrere Termine sind geplant. Der Frau wird vorgeworfen, im Juni 2022 in einer Wohnung in Bisingen auf einen 77-Jährigen eingestochen zu haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen unserer Redaktion bestätigte.

Die Frau wollte sich laut Anklage zunächst offenbar über Beleidigungen beschweren, am Ende kam es zur Messerattacke. Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an.

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes hatten daraufhin die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen die damals 63-Jährige ermittelt. Sie soll den Mann mit Stichen verletzt haben; er kam ins Krankenhaus und wurde nach einer ambulanten Behandlung verlassen.

Bereits in der Vergangenheit und wohl auch im Laufe des Tattages soll es zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein.

Die Tatverdächtige war noch in ihrer Wohnung durch die Polizei festgenommen worden. Die mutmaßlichen Tatmesser konnten aufgefunden und beschlagnahmt werden.