Messerattacke auf Schulmädchen jährt sich: So geht es den Menschen in Illerkirchberg

So geht es den Menschen in Illerkirchberg

Trauer nach dem Tod eines Mädchens in Illerkirchberg war groß

Vor genau einem Jahr greift ein Mann in Illerkirchberg zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule mit einem Messer an. Ein Kind stirbt. Wie geht es der Gemeinde heute?









Seit der tödlichen Messer-Attacke auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg vor einem Jahr ist die kleine Gemeinde nach Ansicht von Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) zusammengewachsen. Ein Zusammenspiel kleiner Schritte habe dazu geführt, dass sich die Gemeinde ihre Offenheit bewahren konnte und die Stimmung in Illerkirchberg nicht gekippt ist, sagte Häußler angesichts des ersten Jahrestags des Verbrechens am Dienstag der „Südwest Presse“. „Die Bürgerschaft ist zusammengewachsen.“