Ein Jugendlicher soll in Mittelfranken seinen Vater getötet haben. Die Hintergründe sind noch unklar, der Verdächtige ist mittlerweile in einer Psychiatrie.

Rückersdorf - Nach dem tödlichen Angriff auf seinen Vater in Mittelfranken ist der verdächtige Sohn in einer Psychiatrie untergebracht worden. Die Polizei versucht nun zu klären, warum der junge Mann den 61-Jährigen attackiert haben soll. Das Alter des Verdächtigen wollte ein Polizeisprecher weiter nicht nennen.

Der Jugendliche war am Sonntag wegen Verdachts auf Totschlag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er sich am Samstagabend in Rückersdorf mit seinem Vater gestritten. Dabei soll der Sohn ein Messer genommen und den Mann angegriffen haben.