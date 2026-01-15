Messerangriff in Ulm: 25-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr

Am Morgen nach der Tat in einem Elektronikgeschäft ringt ein verletzter Mitarbeiter weiter um sein Leben. Fragen zum Motiv des mutmaßlichen Täters bleiben indes weiter offen.
Nach dem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufszentrum schwebt ein 25-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der Mitarbeiter des Elektronikmarktes befand sich nach der Tat am Mittwochmittag in intensivmedizinischer Behandlung. Ein 22-jähriger Mitarbeiter wurde laut Polizei leicht verletzt.