, aktualisiert am 17.06.2024 - 14:14 Uhr

Messerangriff in Harthausen

1 Der Täter hatte am Samstag in Harthausen zwei Menschen mit einem Messer verletzt. Foto: Jannik Nölke

Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung werden dem Mann vorgeworfen, der am Samstagabend einen 21-Jährigen in Harthausen mit dem Messer schwer verletzt hatte. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen klärt über das mögliche Strafmaß auf.









Link kopiert



Die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Polizei ermitteln gegen einen 23-Jährigen, der am Samstagabend in Harthausen einen 21-Jährigen, der im Auto saß, mit einem Messer angegriffen haben soll. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch seine 20-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.