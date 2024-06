Messerangriff in Dornstetten: War der mutmaßliche Täter schuldunfähig?

Neue Wendung im Prozess vor dem Landgericht in Rottweil: Der Mann, der mutmaßlich am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags im Dornstetter Teilort Aach einen Bekannten erstochen hat, war wahrscheinlich während der Tat so betrunken, dass er nicht wegen Totschlags verurteilt werden kann. Eine Freiheitsstrafe droht ihm dennoch.