Polizei ermittelt in Trossingen wegen versuchten Totschlags

Messerangriff in Automobilbetrieb

1 Der 52-Jährige Angreifer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolfoto) Foto: diy13/ Shutterstock

Nachdem ein Gespräch am Samstagnachmittag bei einem Automobilbetrieb in Trossingen eskaliert ist und drei Menschen verletzt wurden, ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Totschlags.









Link kopiert



Drei Männer wurden am vergangenen Samstag in der Straße „In Steppach“ bei einem Messerangriff verletzt. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen besteht inzwischen der dringende Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.