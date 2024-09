Messerangriff im Bus bei Neuhengstett: Täter gefasst – eine Person verletzt

1 Zu einem Messerangriff kam es Dienstagnachmittag in einem Bus, der in Neuhengstett unterwegs war (Symbolbild). Foto: © oconairekat - stock.adobe.com

Schrecksekunden für den Busfahrer und die Insassen: Am Dienstagnachmittag kommt es gegen 16 Uhr zu einem Messerangriff in dem Fahrzeug – das ist bislang offiziell bekannt.









Der Bus fährt an diesem Nachmittag seine übliche Schleife durch den Althengstetter Ortsteil, als es unvermittelt zu dem Messerangriff kommt. Warum und wie – dazu gibt es am Mittwochmorgen noch keine offiziellen Angaben, auch nicht zur Identität des Angreifers. Nur so viel: „Der Täter ist gefasst“, äußert sich eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion.