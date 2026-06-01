Messer sichergestellt: Aggressiver 54-Jähriger sorgt in Offenburger Diskothek für Polizeieinsatz

1 Nachdem ein 54-jähriger Gast am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Marlener Straße einen Sicherheitsmitarbeiter attackiert und bedroht hatte und der Aufforderung, das Lokal zu verlassen, nicht nachkommen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Foto: Ein 54-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in Offenburg für einen Polizeieinsatz gesorgt-nachdem er einen Mitarbeiter attackiert und bedroht hatte.







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Am frühen Sonntagmorgen ist es kurz vor 4 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem Gast und einem Mitarbeiter einer Diskothek in der Marlener Straße gekommen. Weil der 54 Jahre alte Gast der Aufforderung, das Lokal zu verlassen, nicht nachkommen wollte und im weiteren Verlauf einen Sicherheitsmitarbeiter attackierte und bedrohte, wurde die Polizei verständigt.