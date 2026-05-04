Messer gezückt, Reizstoff gesprüht: Missverständlicher Blickkontakt führt am Offenburger Bahnhof zu Polizeieinsatz

Ein Missverständnis führte am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof Offenburg.
Ein Missverständnis führte am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof Offenburg. Ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger fühlte sich durch einen 19-jährigen deutschen Staatsangehöriger aufgrund des anhaltenden Blickkontakts bedroht. Er sprach diesen zunächst an, im weiteren Verlauf beleidigte er jedoch den 19-Jährigen. Dieser bedrohte daraufhin den türkischen Staatsangehörigen, der sein Arbeitsmesser zog, so die Polizei.