Messer gezückt, Reizstoff gesprüht: Missverständlicher Blickkontakt führt am Offenburger Bahnhof zu Polizeieinsatz

Gegenseitige Entschuldigung am Ende

Mit dem Messer konfrontiert sprühte der deutsche Staatsangehörige dem 30-Jährigen aus rund fünf Metern mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht, sodass dieser sein Messer fallen ließ. Eine am Bahnhof eingesetzte Streife der Bundespolizei schritt daraufhin ein und sorgte dafür, dass der türkische Staatsangehörige von einem Rettungswagen versorgt wurde. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Blickkontakt lediglich zustande kam, weil der 19-Jährige überlegte hatte, ob er den ihm entgegenkommenden Mann kennt. Keiner der Beteiligten wollte einen Strafantrag stellen, stattdessen entschuldigten sie sich gegenseitig und konnten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Das Messer sowie das Reizstoffsprühgerät wurden sichergestellt.