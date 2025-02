Messenger: Microsoft schaltet Videotelefonie-Dienst Skype im Mai ab

1 Microsoft hat nun angekündigt, dass Skype im Mai 2025 eingestellt wird. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Skype wurde 2003 gegründet und ermöglichte erstmals kostenlose Sprach- und Videoanrufe für die Massen über das Internet. Nach 22 Jahren zieht Microsoft nun den Stecker.









Redmond - Microsoft wird den Betrieb seines Videotelefonie-Programms Skype einstellen. Das teilte Skype auf der Kurznachrichten-Plattform X mit. "Ab Mai 2025 wird Skype nicht mehr verfügbar sein", heißt es in dem Post auf X. In den nächsten Tagen könnten sich die Benutzerinnen und Benutzer mit ihrem Skype-Konto kostenlos bei Microsoft Teams anmelden, um mit all ihren Chats und Kontakten in Verbindung zu bleiben.