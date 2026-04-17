Die Adult Product Industry Expo ist eine der wichtigsten Messen der Sexspielzeuge und Erwachsenenprodukte. Das liegt auch an Chinas Rolle in der Branche.
Shanghai - Niedlicher und mehr KI: Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz macht auch vor Chinas Markt für Sexspielzeuge nicht halt. Zum Eröffnungstag der Messe für Erwachsenenprodukte (API Expo) in der ostchinesischen Metropole Shanghai zeigten zahlreiche chinesische und internationale Firmen, was in diesem Jahr den Trend in der Branche bestimmen könnte.