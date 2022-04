5 Die Macher des Messe-Wochenendes freuen sich auf das Mega-Event am Muttertagswochenende. Foto: Bernklau

Nagold startet mit Macht durch in Richtung Normalität. Eine Woche nach dem 1. Mai steht am Muttertagswochenende ein Messe-Wochenende in der Innenstadt an, das eine bisher nicht gekannte Vielfalt für die Besucher bereithält.















Nagold - Zwei Klassiker und eine Neuigkeit haben die Organisatoren für das Wochenende 7. und 8. Mai auf der Agenda. Bestens bekannt und laut Oberbürgermeister Jürgen Großmann eine "echte Traditionsveranstaltung" ist die Gartenmesse.

Wer Anregungen für Balkon oder Garten braucht, für den halten gut 100 Stände in der Markt- und Turmstraße, im Garten an der Stadtmauer und in diesem Jahr auch auf dem neuen OHG-Platz Angebote und Inspirationen bereit. Garten- und Landschaftsbauer sind ebenso dabei wie Gärtnereien und Floristen. Zu sehen sein wird wieder die XXL-Blumenwand, die in diesem Jahr ihren Platz auf dem neuen Platz vor dem OHG haben wird. Blumige Bilderrahmen und Blumenstiefel sind an diversen Punkten der Innenstadt zu erleben, ebenso bunte Schubkarren im Garten an der Stadtmauer.

Zu den Aktionen im Rahmen der Gartenmesse gehört am Samstag zwischen 8 und 18 Uhr wieder die Pflanzaktion der Stadtgärtner, die erworbene Blumen in Balkonkästen oder Töpfe einpflanzen. Von 9 bis 10 Uhr wird wieder OB Jürgen Großmann zum Gärtner-Team stoßen und kräftig mit Hand anlegen. Die GWW transportiert dann die Kästen mit dem beliebten Balkonkasten-Taxi Richtung Auto. Am Sonntag dürfen dann die Kleinen pflanzen und dafür vorgesehene Töpfe gestalten.

Volker Kugel ist ein stets gern gesehener Gast

Ein immer wieder gern in Nagold gesehener Gast ist Gartenexperte Volker Kugel. Der gibt am Sonntag um 13 und 14.30 Uhr Tipps und Anregungen zur Gartengestaltung. Dort wo samstags die Marktstände stehen, präsentieren am Sonntag 20 Aussteller beim Bauernmarkt ein reichhaltiges und kunterbuntes Angebot. Mit zum Programm der Gartenmesse gehört auch die Eröffnung des neuen OHG-Platzes am Samstag um 10 Uhr mit anschließendem Weißwurst-Frühstück und Mitmachaktionen für Kinder, sowie die Ausstellung im Foyer der Stadthalle zu zehn Jahren Landesgartenschau in Nagold.

Ebenfalls schon ein Klassiker in Nagold ist die "Keramika". Rund 20 Töpferwerkstätten werden auf dieser Messe, die auch in der Marktstraße steigt, handgefertigte Tonkunst anbieten und zeigen.

Slowenischer Botschafter aus Berlin zu Besuch

Ganz neue Wege beschreitet man in Nagold mit dem Europa-Markt. Offizieller Anlass dafür ist die Verleihung des Europadiploms des Europarates an die Stadt Nagold. Ziel des Ganzen ist es, so formuliert es Holger Ehnes, Vorsitzender des Nagolder Partnerschaftskomitees, "Europa in die Stadt zu tragen und dort erlebbar zu machen". Im Zentrum stehen dabei die beiden Partnerstädte Longwy (Frankreich) und Jesenice (Slowenien). An diesem Wochenende werden Besuchergruppen aus beiden Städten nach Nagold kommen und einiges mitbringen. Auf dem Europa-Markt wird es neben Ständen aus Italien, der Türkei, Spanien, Portugal und anderen Ländern dann natürlich auch Stände aus Frankreich und Slowenien geben.

"Bei diesem Markt werden wir Europa zelebrieren", freut sich Oberbürgermeister Jürgen Großmann. "Das gibt ein buntes und fröhliches Bild." Zu diesem Bild wird auch ein echt französisches Frühstück vor dem Rathaus gehören – und der Besuch eines echten Polit-Promis. Wie OB Großmann gegenüber unserer Redaktion ankündigte, wird der slowenische Botschafter in Deutschland aus Berlin anreisen und Stadt und Europamarkt besuchen.

Von der Blumenwand bis zum Botschafter – "an diesem Wochenende wird in Nagold der Bär steppen", ist sich das Stadtoberhaupt jetzt schon sicher und kann seine Vorfreude kaum verbergen.