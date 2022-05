5 Musikalische Unterhaltung und Kulinarisches für jeden Geschmack Foto: Engelhardt

Rosenfeld - Bereits vor der Mittagszeit herrscht reges Treiben an den verschiedenen Hauptstandorten der diesjährigen Rosenfelder Erlebnistage: Neben dem Industriegebiet Rosenfeld warten auch auf dem Brennholzplatz Bickelsberg sowie in Heiligenzimmern viel Action und Unterhaltung auf die Besucher. Insgesamt 39 Teilnehmer, 30 Unternehmen und neun Vereine, haben sich im Vorfeld mächtig ins Zeug gelegt, um ihren Gästen nach der coronabedingten Zwangspause richtig etwas bieten zu können.

Kinderschminken und Torwandschießen

"Es ist so schön, endlich mal wieder so unterwegs sein zu können", sagt eine Frau aus Dotternhausen, die mit ihrer gesamten Familie in Rosenfeld nicht nur die Sonnen genießt, sondern auch die verschiedenen Freizeitangebote wahrnimmt. Ob Kinderschminken, Torwand-Schießen, Bobbycar-Parcours, Kinder-Strohhüpfburg oder noch vieles mehr, Langeweile kommt hier beim Nachwuchs nicht auf.

Roboter tanzen

Die Erwachsenen dagegen nutzen gerne die Möglichkeit, bei geführten oder losen Betriebsbesichtigungen das eine oder andere über die Firmen in Erfahrung zu bringen, die in Rosenfeld ansässig sind und den Namen der Stadt teils in die gesamte Welt hinaustragen. Staunende Gesichter gibt es zum Beispiel vor einer "Discozelle", in der Roboter Musik machen. Nicht das einzige Mal, dass intelligente Technik zum Einsatz kommt und direkt zum Greifen nah ist.

Zurück in die Zukunft

"Das hier ist der Fluxkompensator", sagt ein Besucher beim Betrachten eines besonderen Fahrzeugs vor einem Autohaus: ein DeLorean. Das Gefährt, das in den Filmen der "Zurück in die Zukunft"- Reihe eine besondere Rolle spielt, ist durch eine Rosenfelder Firma fit für die Zukunft gemacht worden. Nicht mit einem ausgedachten Stück Technik, sondern mit einem ganz realen Bausatz aus dem eigenen Portfolio. So rollt das schmucke Vehikel nun dank Elektroantrieb umweltfreundlich über die Straßen.

Genuss für alle Sinne

Bei so viel Aufregung, spannenden Vorträgen und Informationen aus erster Hand darf natürlich auch der gemütliche Teil nicht fehlen. Ob in einem der Festzelte, unter freiem Himmel oder an einem Foodtruck, die Besucher sind auch kulinarisch bestens versorgt. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung durch Musikvereine und Blaskapellen. "So darf das gerne jedes Wochenende sein", meint eine Besucherin und lacht. Nicht nur sie freut sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe von "Rosenfeld live".