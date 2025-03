Messe Neckar-Alb-Regenerativ: So wappnet man sich gegen Energiefresser und Langfinger

Mehr als 90 Aussteller zeigten in der Volksbankmesse bei der Messe Neckar-Alb-Regenerativ, was es neues in Sache Bauen, Sanieren und Förderpaketen gibt. Station machte auch ein Infomobil der Polizei mit dem Schwerpunkt Einbruchschutz.

Informieren, mit Experten sprechen und neue Einblicke gewinnen: Zum 17. Mal fand die Messe Neckar-Alb-Regernativ am Wochenende statt. In der Volksbankmesse Balingen stellten die mehr als 90 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die Themen waren Elektro-Mobilität, Gebäudetechnik und Möglichkeiten zur Einsparung von Energien.

Neue Sonderschau von Elektro-Fahrzeugen

Neu in diesem Jahr war die Sonderschau Alb-Mobility: Im Bereich Elektro-Mobilität gab es zahlreiche Anbieter, die ihre Fahrzeuge vorstellten und einige boten Probefahrten auf dem Messe-Gelände an. Auch für die Fans von Zweirädern gab es Aussteller und wer wollte konnte direkt vor Ort sein womöglich neues Elektro-Mofa testen. Hebebühnen, gemütliche Kachelöfen oder schweres Gerät für den Bau komplettierten das Angebot auf dem Freigelände.

Wie sichert man sein Haus gegen Langfinger?

Wie sichert man sein Zuhause vor Einbrechern? Zum Thema Sicherheit gab es einen Info-Truck der Polizei. Die Beamten zeigten die neusten Standards der Sicherung des Eigenheimes und waren bereit, alle Fragen der Besucher zu beantworten. Alarmanlagen, Riegel an den Türen oder Tresore waren ausgestellt, die es Langfingern so schwer wie möglich machen sollen, in ein Haus oder in eine Wohnung zu kommen.

Hoch im Kurs standen die Fachvorträge auf der Experten-Bühne. Dort wurde unter anderem über nachhaltiges Bauen, aktuelle Förderprogramme oder auch Möglichkeiten, um Energie einzusparen und so zum Beispiel die Nebenkosten zu senken und bares Geld zu sparen.

Messemacher ist quasi Stammgast in Balingen

Stammaussteller ist die Energieagentur Zollernalb. Wichtigstes Thema bei den Besuchern, die sich eine kostenlose Beratung sicherten, war wohl das Thema Heizungstausch. Vor Ort waren auch die Stadtwerke Balingen als Energieversorger.

Veranstaltet wird die Neckar Alb regenerativ vom Allgäu-Event-Zentrum mit Sitz in Kempten. Inhaber Martin Kiesling zeichnet auch für die Gesundheitstage „Fit & Gesund“ verantwortlich und ist quasi Stammgast in der Eyachstadt.

2009 war die Messe zum ersten Mal am Start, damals auf dem Marktplatz. Dann folgte der Umzug in die Stadthalle und schließlich in di Volksbankmesse, da das Interesse von Besuchern und Ausstellern von Jahr zu Jahr gestiegen war.

Die Jüngsten bauten flotte Flitzer

Neu in diesem Jahr war die Lego-Speed-Challenge für die jüngsten Besucher. Während Mama und Papa sich über die neuesten Trend in Sachen Bauen und Energiesparen informierten, konnten die Kids aus den bunten Stecksteinen kleine Autos bauen und diese über eine Rampe hinunter sausen lassen. Dabei wurde die Zeit gemessen, die es vom Start bis zum Ziel brauchte. Wessen Flitzer am schnellsten war bekam eine Prämie.

Um Prämien und Fördergelder ging es für Bauherren oder Immobilienbesitzer auch bei den Fachvorträgen. Die Messe ist eine Plattform auch zur Information über politische Neuerungen, die sich auf das Sanieren oder Bauen auswirken und die Planungen beeinflussen können. Neben dem Einsparen von Energie geht es auch darum, unbekannte Potenziale zu erkennen, um clever zu sanieren und Umwelt und Geldbeutel zu schonen.

Ben Mattes ist Schülerreporter und berichtet für uns aus Balingen.