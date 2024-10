Wieder zum gewohnten Termin Ende Oktober sind Hundefreunde in der Schwenninger Messehalle eingeladen.

Am Wochenende 26. und 27. Oktober öffnet die Messehalle in Schwenningen für das Event täglich von 11 bis 18 Uhr die Pforten.

Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Er ist ein Familienmitglied. Darum ist für Hundehalter diese Veranstaltung ein absolutes Highlight.

Lesen Sie auch

Das Hundeevent bietet eine Plattform als Treffpunkt zum Spaß haben und ein breites Spektrum an Zubehör und Informationen für den Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Monique ist mit dabei

Eigens reist Monique aus der Schweiz an. Sie war Top Dog Germany Teilnehmerin mit Momoko, der vierjährigen Shiba Inu. Sie verpassten den vierten Platz nur um neun Sekunden. Sie bringt auch die Mini Australien Sheperd Hündin Kimani mit. Sie sind beide Film- und Trickdogs und durften schon in etlichen Werbungen mitmachen. Monique wird zweimal täglich mit ihren Vierbeinern im Rahmenprogramm auftreten. Die Besucher können sich auf eine spannende Vorführung freuen.

Arbeit mit Rettungshunden

Wieder mit von der Partie ist die DRK-Rettungshundestaffel Villingen-Schwenningen. Ihre Arbeit wird immer wichtiger. Gerade sind viele Mensch-Hund-Teams in unterschiedlichen Orten im Einsatz. Sie sind unentbehrlich bei der Suche nach Lawinenopfern und vermissten Personen. Ihre Spürnase ist für viele Einsätze gefragt. Im Rahmenprogramm zeigen sie zweimal täglich, was für Voraussetzungen ein Rettungshund mitbringen muss und wo ihre Schwerpunkte bei dieser Arbeit liegen.

Das Rahmenprogramm ist in diesem Jahr wieder voll gefüllt. Auch die Dogdancer des DDI zeigen tolle Vorführungen mit ihren Vierbeinern.

Selber aktiv werden

Natürlich können die Besucher auch selber aktiv werden, beim Hunderennen, Würstchenweitwurf-Wettbewerb oder natürlich beim beliebten Hundecasting. Diese Aktionen sind für die Besucher kostenlos. Die Anmeldungen sind vor Ort.

Vielfalt an den Ständen

An den Verkaufsständen ist die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig, heißt es weiter. Viele Spezialanfertigungen werden angeboten, ob Hundebetten in verschiedenen Ausführungen, Leinen und Halsbänder in verschiedenen Größen oder der maßangefertigte Hundemantel, die Auswahl ist riesengroß. Im Bereich Hundefutter werden verschiedene Firmen vertreten sein.

Es gibt heute viele ausgewogene Ernährungskonzepte für den Hund. Die Bio- und Barfvarianten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. An den verschiedenen Ständen können sich die Besucher intensiv beraten lassen. Vierbeiner dürfen natürlich auch probieren. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eintrittspreise: Erwachsene sechs Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre frei in Begleitung Erwachsener, Hunde frei.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.meinhund-messe.de. Hunde haben nur Einlass mit gültigem Impfausweis.