Großes Interesse an Ausstellung in Villingen-Schwenningen

1 Die Zuschauer folgen interessiert den Vorführungen der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbands Villingen-Schwenningen. Foto: Bombardi

Rund um den liebsten Freund des Menschen drehte sich die Messe "Mein Hund" in Schwenningen. Aussteller und Veranstalter zeigen sich mit Interesse der Besucher zufrieden.















VS-Schwenningen - Das Interesse an der Messe "Mein Hund" war erfreulich hoch. Die Hundebesitzer haben einen Nachholbedarf und haben auf die Veranstaltung gewartet, resümierte Messeveranstalter Michael Piesch. Neue Trends erkannte er keine, stellte bei den Hundehaltern dafür aber ein umso größeres Interesse an notwendigen Utensilien wie etwa Decken, Leinen, einer gesunden Ernährung oder Knochen fest.

Anstieg an Hundehalter in Pandemie

Die Zeit des Lockdowns wirkte sich nicht nur auf das Kaufverhalten aus. Auch die Anzahl der Hundehalter stieg in dieser Zeit an. Insofern war es auch ein Ziel der Ausstellung, den Neubesitzern den alltäglichen Bedarf der Vierbeiner näher zu bringen. Rund 40 Aussteller aus ganz Deutschland, die eine breite Auswahl an Hundebedarfsartikeln präsentierten, gewann Riesch für die Hundemesse, die in diesem Jahr unter Berücksichtigung der 3G-Regel stattfand.

Die Besucher waren etwa aus einem Umkreis von 40 bis 50 Kilometern auf das Messegelände gekommen. Parallel zur Messe gab es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, welches einen Ausschnitt der Einsatzgebiete diverser Hunderassen als Arbeitshund und ihre Fähigkeiten als Gebrauchshund aufzeigte. Eine der Aufführungen gab einen Einblick in die Arbeit und die Aufgaben der Rettungshundestaffel im DRK-Kreisverbands Villingen-Schwenningen, die das gesamte Jahr tagsüber und in der Nacht ausrückt, sobald sie von der Polizei dazu aufgefordert wird.

Zehn bis 15 Einsätze pro Jahr

Die Aufforderung erfolgt in der Regel bei vermissten Menschen. Die Rettungshundestaffel gibt es seit 1998. Sie besteht aktuell aus 17 Rettungshundeführern und 18 Rettungshunden und hat jährlich zehn bis 15 Echteinsätze. Sie trainiert zweimal wöchentlich. Bis ein Hund und sein Halter voll einsatzfähig sind, wird von einer durchschnittlichen Ausbildungszeit von zwei bis drei Jahren ausgegangen.

An beiden Messetagen nutzte die Rettungshundestaffel je zweimal die Möglichkeit, einen Ausschnitt ihrer Einsatzmöglichkeiten zu präsentieren. Sie zog damit die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer auf sich. Zu den weiteren Aufführungen zählten Hunderennen, Dogdance-Vorführungen, Casting-Shows oder Vorträge. "Das Messe-Areal in Schwenningen eignet sich sehr gut für die Durchführung der Messe "Mein Hund". Deshalb sind wir bereits im siebten Jahr hier", lobte Riesch.