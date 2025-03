Hingehen, ins Gespräch kommen, sich bewerben: Auf der Jobs for Future in Schwenningen kann der Weg zum Ziel, dem neuen Arbeitsplatz, sehr kurz sein.

Vom 13. bis 15. März bieten 300 Aussteller auf dem Messegelände in Schwenningen Orientierung, umfassende Infos und persönliche Beratung für Menschen in allen Phasen des Berufslebens.

Wer hat offene Stellen anzubieten? Welche Qualifikationen werden erwartet? Und vor allem: Wo und wie kann man sich, passend zur individuellen Situation und Lebensphase, Wissen aneignen und beruflich weiterentwickeln?

Auf der Jobs for Future in Schwenningen werben viele Unternehmen um gutes Personal. „Einfach direkt am Stand Kontakt aufnehmen und ganz ohne Termin oder Voranmeldung beraten lassen. Tagesaktuelle Stellenanzeigen finden Interessierte auch am großen Stellenmarkt in Halle D“, teilt die Messegesellschaft mit.

Fachkräfte gesucht

Vor allem in der Industrie werden Fachkräfte dringend gesucht. Und auch einige konkrete Beispiele hat die Messegesellschaft: Die Häseler Metall Technik GmbH habe Stellen für Maschinen- und Anlagenführer, Werkzeugmechaniker und Qualitätsmanagement-Mitarbeiter im Bereich Messtechnik ausgeschrieben. Aber auch Bewerberinnen und Bewerber für den Vertrieb sowie für Führungspositionen im Projektmanagement seien herzlich willkommen. Flaig + Hommel habe ebenfalls eine breite Palette an Jobangeboten im Gepäck – vom Zerspanungsmechaniker bis zum Personalreferenten. Die Deutsche Post suche Zusteller und Berufskraftfahrer. „Servicekräfte, Köche oder Küchenhilfen werden vielleicht beim Parkhotel Adler fündig. Beim Familienwerk Sölden finden Familienpfleger, Dorfhelfer oder Hauswirtschafter eine neue Wirkungsstätte“, so heißt es weiter.

Future Career ist neu

Für mehr Transparenz werden die Angebote speziell für Fachkräfte dieses Jahr erstmals im innovativen Format „Future Career – Chancen für Fachkräfte“ gebündelt: Berufstätige, die ihr Fachwissen up-to-date halten wollen, sowie Menschen in Umbruchsituationen finden hier individuelle Beratung und interaktive Kurzvorträge und Workshops.

Im neuen Future Career Forum in Halle C erfahren Besucher unter anderem, wie man sich auf der Plattform Linkedin optimal präsentiert und welche Fördermittel man für Fort- und Weiterbildungen beantragen kann. Workshops speziell für Personalverantwortliche bieten Lösungen und praktische Impulse für einen gesundheitsorientierten Führungsstil.

Viele Bildungsangebote

Auf der Fachkräfte-Area in Halle D präsentieren Bildungsinstitute aus der Region zukunftssichere Umschulungs- und Fortbildungsangebote und informieren beispielsweise zum Top-Thema Digitalisierung im Job. Das Welcome Center Schwarzwald-Baar-Heuberg berät ausländische Fachkräfte und internationale Studierende rund um Leben und Arbeiten in Deutschland.

Die Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium hat vom 13. bis 15. März auf dem Messegelände in Schwenningen geöffnet. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt und Parken sind frei.

Weitere Infos unter www.jobsforfuture-vs.de, www.futurecareer-vs.de