Clevere Produktneuheiten, aktuelle Trends und Innovatives aus dem Schwarzwald sowie Mitmach-Aktionen und spannende Messe-Sonderschauen, dafür steht die Großveranstaltung in Villingen-Schwenningen.

Und bald geht es los. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Ein neuer Bereich kommt hinzu

Die Messe bietet aktuelle Infos und Produktneuheiten aus den verschiedensten Lebensbereichen: Bauen und Wohnen, Haushalt und Garten, Gesundheit und Sport, Freizeit, Mode und Kulinarik. In den Sonderschauen gibt es hilfreiche Alltagstipps und faszinierende Einblicke in andere Welten.

Ganz neu auf der Südwest Messe ist die Fachschau „Sport. Bewegung. Teamgedanke“ in Halle D. Regionale Fitnessstudios und Sportvereine präsentieren ihre Kurse und laden zum Mitmachen ein. Interessierte erfahren hier beispielsweise, warum Muskelaufbau-Training im Alter immer wichtiger wird und was gesunde Ernährung eigentlich bedeutet. An der elektronischen Kletterwand geht es für Amateure und Profis hoch hinaus. Am Stand des Vereins Boxing VS darf man unter Anleitung der Experten die Fäuste fliegen lassen.

Eine Messe für Macher

Wer generell gerne mit anpackt, findet auf der Südwest Messe Profiwerkzeuge und Spezialfahrzeuge: Von der Baumschere über den Gestrüppmäher bis zum Kompaktlader – auch hier ist das Ausprobieren ausdrücklich erwünscht. Hausbesitzer und Vermieter lassen sich von Fachbetrieben für Wohn- und Gewerbebau beraten. Welche Energie, welches System ist das passende für mein Haus? Energieberater geben Auskunft über Photovoltaik-Module, Gas- Brennwert-Systeme, Infrarotheizungen, Kaminöfen und vieles mehr. Für die Garten- Saison stehen Hochbeete, Gewächshäuser und Outdoormöbel bereit.

Abtauchen kann man in sprudelnden Whirlpools, Bade- und Saunafässern oder in der Eiswanne. Räucherboxen mit Kräutermischungen vertreiben Insekten ganz ohne Giftstoffe, Geschirrtücher aus Mikrofaser trocknen fussel- und streifenfrei, optimierte Dampfdruckbügeleisen verbrauchen wenig Strom und versprechen ein leichteres Handling. Handgenähte Herrenschuhe sind besonders langlebig, hochwertige Kugelschreiber kommen aus der kleinen Familienmanufaktur, Schwarzwaldfans finden Tassen, T-Shirts, Kissen und mehr mit entsprechenden Motiven.

Spannende Infos

Das Polizeipräsidium Konstanz berät zu Einbruchschutz und sicherem Fahrradfahren. Wie funktioniert ein Feuerlöscher? Was tun bei Stromausfall? In der Sonderschau „Unser Schulterschluss für Ihre Sicherheit“ zeigen Feuerwehren und Rettungsdienste sowie die „Region der Lebensretter“ vom 30. Mai bis 2. Juni, wie man im Ernstfall am besten reagiert. Kinder können bei der „Rallye der Lebensretter sogar kleine Preise gewinnen. Und auch das beliebte Bärenhospital ist wieder dabei.

Bei der Stadt VS gibt es unter anderem Infos zum Etappen-Stopp der Deutschland Tour, zur Langen Schwenninger Kulturnacht und zur Zukunft der Bäder in VS.

Südwest Messe vom 25. Mai bis 2. Juni 2024, täglich 9-18 Uhr Messegelände Villingen-Schwenningen gute Verkehrsanbindung Vorverkaufsstellen und Infos auf www.suedwest-messe.de oder telefonisch unter der Nummer 07720/97 42 13.