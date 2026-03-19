Messe in Hechingen: Junge Leute entdecken die Berufswelt

Ein Job in der IT-Branche? Lieber öffentlicher Dienst? Und wie wär’s mit einer handwerklichen Ausbildung? Viele Wege in ein Arbeitsleben zeigte die „CHANCE!“ auf.

Diese vom Verein Stadtmarketing Hechingen organisierte Ausbildungs- und Studienmesse für Schülerinnen und Schüler breitete sich am Donnerstag bereits zum vierten Mal in der Hechinger Stadthalle Museum aus. Auf zwei Stockwerken sowie im Foyer der Halle präsentierten sich mehr als 60 potenzielle Arbeitgeber aus Industrie, Handwerk und Handel, aus Dienstleistungsbranchen, aus sozialen Berufszweigen, aus dem Gesundheitsbranche oder aus dem öffentlichen Dienst.

Die Zielsetzung der „Chance!“ ist schnell erklärt: sie soll eine Hilfestellung für Schülerinnen und Schüler aus der Region sein, die eine Antwort auf eine für sie entscheidende Frage finden müssen: Wie soll es nach dem Schulabschluss in meinem Leben weitergehen? Ist ein Studium für mich das richtige oder wäre eine Ausbildung nicht ebenso interessant?

Thomas Sigg (links), Bürgermeister Philipp Hahn, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Rainer Schenk (rechts) am Stand der Firma Bentley Foto: Kost

107 Ausbildungs- und 111 Studiengänge wurden an den zahlreichen Informationsständen angeboten. Die jungen Leute hatten aber nicht nur schier unendliche Möglichkeiten, Informationen zu sammeln, sondern konnten mit potenziellen Arbeitgebern auch gleich ins Gespräch kommen. Damit die Hemmschwelle für einen Dialog niedrig ist, hatten viele Arbeitgeber Azubis mitgebracht. Zum Teil selbst gerade erst von der Schule gekommen.

Die Messe bot unterm Strich also ein fast unerschöpfliches Reservoir an Möglichkeiten für die eigene Karriereplanung, von dem auch Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn und die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sehr beeindruckt waren. Zusammen mit Thomas Sigg, Dorothee Müllges und Rainer Schenk vom Stadtmarketing-Verein starteten sie zu einem kurzen Rundgang durch die Messe und schüttelten viele Hände.

Die IT-Branche entdecken konnte man bei der Firma Borgware aus Owingen. Louisa Kurz stand mit Auszubildenden Rede und Antwort Foto: Kost

Thomas Sigg als Vorsitzendem des Stadtmarketingvereins war es vorbehalten, die Messe mit einer kurzen Begrüßungsrede zu eröffnen. Er war stolz darauf, dass man so viele Betriebe mit Ausbildungsangeboten aus der Region für die Messe „CHANCE!“ gewinnen konnte. Schon nach wenigen Tagen war diese übrigens ausgebucht. Als Vorteil einer solchen Messe gegenüber anderen Informationsangeboten bezeichnete Sigg die Möglichkeit zur Begegnung und zum direkten Kontakt mit einem potenziellen Ausbildungsbetrieb. Sigg: „Hier wisst ihr sofort mit wem ihr es zu tun habt,“ rief er den jungen Leuten zu.

Auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut griff diesen Gedanken auf. „Nutzt diese Chance zu einer Begegnung auf Augenhöhe“, lautet ihr Appell. Die „Chance!“ sei eine tolle Gelegenheit zur Orientierung, denn nicht nur mit einem Studium, sondern auch mit einer Ausbildung habe man ein starkes Fundament und exzellente Karrierechancen. Sie wies außerdem auf die Praktikumswochen von Oktober bis Anfang November hin, bei denen Schülerinnen und Schüler fürs Reinschnuppern in die Berufswelt freigestellt werden.

Vom Weltmarktführer bis zum Start-Up alles da

Geworben wurde für die Messe in der Stadthalle mit dem Slogan, dass dort vom Weltmarktführer bis zum Start-Up alles vertreten sei. Diesen Eindruck bestätigte Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn. „Hier ist das Who is who der regionalen Wirtschaft präsent“, sagte der Schirmherr der Veranstaltung anerkennend. Und weil die statistische Wahrscheinlichkeit ein bedeutender Influencer, ein Fußball-Profi oder gar ein Millionär zu werden eher gegen Null tendiere, sei hier die Möglichkeit groß, eine prägende Entscheidung für die eigene Zukunft zu treffen.

Céline Brunet von der IHK gab Tipps für die Bewerbung. Foto: Kost

Bis in den späten Nachmittag herrschte in der Stadthalle Museum reger Betrieb. Um nicht in einem Alle-auf-einmal-Ansturm unterzugehen, waren Zeit-Slots für die Schulen aus der Region vergeben worden, um über den Tag hinweg einen konstanten Besucherfluss zu haben. An der Messe teil nahmen der Schulverbund und das Progymnasium aus Burladingen, die Realschule Bisingen, die Werkrealschule, das Allgemeinbildende Gymnasium, das Berufliche Schulzentrum und die Albert-Schweitzer-Schule aus Hechingen sowie die Gemeinschaftsschule Rangendingen/Hirrlingen.

Berufseinstieg: Tipps für das Bewerbungsgespräch

Und was braucht es noch für einen gelingenden Berufseinstieg? Richtig, gute Tipps, damit das Bewerbungsgespräch gelingt. Denn, wie sagt man so schön: „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck“. Wie man sich bei einem Arbeitgeber gut präsentiert und was man alles für eine überzeugende Bewerbung beisammenhaben sollte, darüber klärte Céline Brunet von der Industrie- und Handelskammer Reutlingen die jungen Menschen in mehreren kurzen Bewerbungstrainings in der Orangerie neben der Stadthalle auf.

Für die Bewirtung mit Snacks, mit Käse und Wurst belegten Wecken, Getränken und Kaffee sorgte hinter der Theke im Foyer der Stadthalle Museum ein achtköpfiges Team vom Stadtmarketing.