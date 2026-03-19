Messe in Hechingen: Junge Leute entdecken die Berufswelt

Ein Job in der IT-Branche? Lieber öffentlicher Dienst? Und wie wär’s mit einer handwerklichen Ausbildung? Viele Wege in ein Arbeitsleben zeigte die „CHANCE!“ auf.
Diese vom Verein Stadtmarketing Hechingen organisierte Ausbildungs- und Studienmesse für Schülerinnen und Schüler breitete sich am Donnerstag bereits zum vierten Mal in der Hechinger Stadthalle Museum aus. Auf zwei Stockwerken sowie im Foyer der Halle präsentierten sich mehr als 60 potenzielle Arbeitgeber aus Industrie, Handwerk und Handel, aus Dienstleistungsbranchen, aus sozialen Berufszweigen, aus dem Gesundheitsbranche oder aus dem öffentlichen Dienst.