Messe in Hechingen: „Chance“ gibt Orientierung

Zum vierten Mal ist der Hechinger Stadtmarketingverein am 19. März Gastgeber der Ausbildungs- und Studienmesse „Chance“ im „Museum“.
Losgelöst von der KI“, nämlich in Präsenz, bietet die Ausbildungs- und Studienmesse „Chance“ in der Zollernstadt Ausbildungsbetrieben wie Schülerinnen und Schülern gleichermaßen die Möglichkeit, einander zu begegnen und sich im persönlichen Austausch kennenzulernen. Ein Angebot, das Thomas Sigg, Vorsitzender des veranstaltenden Hechinger Stadtmarketingvereins, „super“ findet – und das bei den teilnehmenden Ausstellern ebenso gut ankommt.