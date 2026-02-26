Messe in Hechingen: „Chance“ gibt Orientierung

Losgelöst von der KI“, nämlich in Präsenz, bietet die Ausbildungs- und Studienmesse „Chance“ in der Zollernstadt Ausbildungsbetrieben wie Schülerinnen und Schülern gleichermaßen die Möglichkeit, einander zu begegnen und sich im persönlichen Austausch kennenzulernen. Ein Angebot, das Thomas Sigg, Vorsitzender des veranstaltenden Hechinger Stadtmarketingvereins, „super“ findet – und das bei den teilnehmenden Ausstellern ebenso gut ankommt.

​

Mit Teilnehmerrekord​

Nicht von ungefähr findet die „Chance“ am 19. März bereits zum vierten Mal statt – und das mit neuem Teilnehmerrekord. 61 kleine und große Ausbildungsbetriebe aus dem Altkreis Hechingen werden sich den angehenden Azubis und Studierenden aus allen Schularten, beginnend bei der Werkrealschule bis hin zum Gymnasium (und auch der Albert-Schweitzer-Schule), präsentieren – und für ihre Branche werben. Von A wie Automobilindustrie bis Z wie Zivilschutz (vertreten durch das THW) reichen die beruflichen Offerten.​

Innerhalb von zwei Tagen war die Messe ausgebucht, freuen sich mit Thomas Sigg der Hauptorganisator Rainer Schenk sowie Jan Jäger und Michael Soukop, denen in der Vorbereitung die Bereiche Grafik und Medien zufallen. Zur Erinnerung: Gestartet war die Hechinger Ausbildungs- und Studienmesse mit knapp über 40 Teilnehmern, im vergangenen Jahr waren es 52.​

IHK-Vorträge in der Orangerie​

Jetzt also sind es 61 – womit die Obergrenze erreicht ist. Auch räumlich. Damit sich in der Stadthalle „Museum“ jeder Aussteller (vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern) gut präsentieren kann, wurde die Standfläche bis hinein in den kleinen Saal und den Clubraum im Obergeschoss erweitert. Schon in der Vergangenheit genutzt wurden neben dem Europasaal und dem Bühnenbereich das Hallenfoyer, die Empore und der Konstantinsaal.​

In die nahe Orangerie ausgelagert wurde der Vortragsraum. Dort wird die IHK in Summe drei Mal zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“ referieren. Ein wichtiger Baustein der Messe, wissen die Verantwortlichen des Stadtmarketingvereins. Dieses Angebot würde sehr stark genutzt – und deshalb auch von den Schulen nachgefragt.​

Die „Chance“ schreibt ihre eigene Erfolgsgeschichte. Über 80 Prozent der Aussteller sind seit Anbeginn dabei – und beileibe nicht jeder Interessent konnte dieses Jahr berücksichtigt werden. Tatsächlich gibt es eine Warteliste. Das spricht für das gute Konzept der Messe. Und für ihre Vielfältigkeit, die auch bei den Schülerinnen und Schülern Beachtung findet. In Summe werden ihnen 107 Ausbildungsangebote vorgestellt; dazu kommen 111 Studienangebote. Gerade mal zehn davon kommen aus der Hochschule Albstadt, den großen Rest bilden duale Offerten der Betriebe.​

Schulen bereiten vor​

Von Vorteil für die Hechinger Ausbildungs- und Studienmesse ist eine gute Vorbereitung in der Schule, sagt Thomas Sigg. Denn in der Fortsetzung würden die Schülerinnen und Schüler, vornehmlich aus den Abschlussklassen, die „Chance“ gezielt besuchen. Heißt: Die Jugendlichen haben bereits konkrete Vorstellungen für ihren Einstieg ins Berufsleben und werden auf der Messe beim „passenden“ Ausbildungsbetrieb vorstellig. Nicht selten komme es vor, ergänzt Rainer Schenk, dass die Schülerinnen und Schüler schon eine Bewerbungsmappe mit dabei haben.

Mit dem Bus zur Messe

Die vierte Ausbildungs- und Studienmesse „Chance“ findet am Donnerstag, 19. März, von 8.30 bis 16 Uhr in der Hechinger Stadthalle „Museum“ statt.

Grußworte zur Eröffnung werden um 9.30 Uhr Bürgermeister Philipp Hahn und der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Thomas Sigg, sprechen.

Ein kostenloser Busshuttle bringt Schülerinnen und Schüler aus Rangendingen, Hirrlingen, Burladingen und Bisingen zur Stadthalle.