Messe in Ettenheim

1 Auf der Messe wird es auch zwei Modenschauen geben, bei denen Outfits für Braut und Bräutigam vorgestellt werden Foto: dhochzit

Bei der Hochzeitsmesse „D’Hochzit – Badisch verliebt“ wollen regionale Anbieter Heiratswilligen sich und ihre Angebote in einem lockeren, modernen Rahmen vorstellen. Veranstaltet wird sie am Sonntag, 12. März, von 11 bis 18 Uhr im Weingut Bieselin in Ettenheim.









Als Laura Lösslin von „Gärtner und Floristik Lösslin“ aus Weisweil und ihre drei Mitstreiter 2018 das Format „D’Hochzit – Badisch verliebt“ ins Leben gerufen hatten, wollten sie sich vor allem durch zwei Anliegen von anderen Hochzeitsmessen abheben: Die Aussteller sollten überwiegend aus der Region kommen. Und die Veranstaltung sollte nicht den typischen Messecharakter haben. „Es gibt natürlich Stände, an denen die einzelnen Anbieter anzutreffen sind. Aber unsere Messe hat eine lockere Atmosphäre. Sie ist auf verschiedene Räume aufgeteilt und findet auch draußen statt.“

So ziehe die Messe auch Menschen an, die nicht in naher Zukunft heiraten wollten: „Manche Besucher kommen auch einfach nur, weil sie die Atmosphäre mögen oder um bei den verschiedenen Foodtrucks etwas zu essen oder den musikalischen Rahmen zu genießen“, berichtet Lösslin. Für den Besuch der Veranstaltung am 12. März verlangen die Organisatoren keinen Eintritt.

Auch zwei Modenschauen sind zu sehen

Zwei Mal hatte die Hochzeitsmesse bereits stattgefunden: 2018 in Malterdingen und 2019 im Weingut Biesselin in Ettenheim. „Die beiden Veranstaltungen waren sehr, sehr stark besucht“, berichtet Lösslin. Eigentlich soll die Messe jedes Jahr an einem anderen Ort stattfinden. Aber bei der ersten Messe nach Corona wollten wir noch einmal auf einen bekannten Veranstaltungsort setzen.

Geplant sind auch zwei Modenschauen, die um 13 und um 16.30 Uhr zu sehen sein werden. Auf diesen werden nicht nur Brautkleider, sondern auch Outfits für den Bräutigam gezeigt. Denn neben drei Brautmodengeschäften sind auch zwei Herrenausstatter vor Ort.

Ausstellerliste für die Messe ist bereits voll

Abgedeckt werden sollen alle auf der Hochzeitsmesse relavanten Sparten, mit denen Braut und Bräutigam sich im Rahmen ihrer Hochzeit beschäftigen. Über Kleidung und Mode hinaus sind das etwa auch die Bereiche Papeterie, Trauringe und Schmuck, Floristik, Nascherei, Alkoholika, Musik oder Fotografie vertreten. Aber auch Verleih-Artikel wie Schilder oder Riesenspiele für die Hochzeit können vor Ort angesehen werden. Dabei soll auch auch bewusst jungen Dienstleistern und Start-Ups die Gelegenheit gegeben werden, sich vorzustellen. Davon würden auch die Hochzeitswilligen profitieren, weil sie so etwas Besonderes für ihren Festtag bekämen. „Wir hatten auch Anfragen von großen Anbietern außerhalb der Region. Aber das haben wir nicht angenommen, denn das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen wirklich auf regionale Qualität setzen“, erklärt Lösslin. Die Ausstellerliste zur Messe hat sie auch so problemlos vollbekommen.

Aktuelle Blumentrends

Laura Lösslin verrät vorab zur Hochzeitsmesse schon einmal die aktuellen Trends rund um die Blumendeko: „Es kommen wieder viel mehr Blumen auf den Tische. Auch die Gestecke werden wieder üppiger – egal, ob bei den kirchlichen oder den freien Trauungen. So sind auch Traubogen gerade gefragt“. Außerdem sei wieder mehr Farbe im Kommen. „Bunte Blumen und knallige Farben sind gerade stark gefragt“, erklärt Lösslin.