Messe in Donaueschingen: Wie das Zuhause fit für morgen wird

Die Messe Haus Bau Energie in den Donauhallen bringt Experten, Fördertipps und Technik zusammen. Besucher erhalten Antworten zu Sanierung, Neubau, Energie und Finanzierung.
Ein klimafreundliches Haus, optimal gefördert vom Staat, unabhängige Energieversorgung, Finanzierung, Einbruchschutz oder Smart Home – es gibt viele wichtige Themen für Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen. Die Donauhallen bieten von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Januar, wieder eine Plattform mit viel Know-how rund um das zukunftsfähige Domizil.