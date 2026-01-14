Messe in Donaueschingen: Wie das Zuhause fit für morgen wird

Ein klimafreundliches Haus, optimal gefördert vom Staat, unabhängige Energieversorgung, Finanzierung, Einbruchschutz oder Smart Home – es gibt viele wichtige Themen für Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen. Die Donauhallen bieten von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Januar, wieder eine Plattform mit viel Know-how rund um das zukunftsfähige Domizil.

Auf der Messe „Haus Bau Energie“ ist laut Mitteilung des Veranstalters eine Vielzahl an Experten unter einem Dach versammelt, die bei geplanten Bau-, Renovierungs- oder Sanierungsprojekten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die energetische Optimierung von Immobilien sei das Topthema unserer Zeit, und auch in der komplexen Förderlandschaft gebe es immer wieder Änderungen.

Aussteller aus der Region und darüber hinaus warten in den Donauhallen auf die Besucher: Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister und unabhängige Beratungsstellen mit Informationen und Angeboten rund um die Themen Neubau, Sanierung, Fördermittel, Finanzierung, Haustechnik und Wohnen.

Die Optimierung der Energiebilanz

Nichts ist in dieser Zeit so relevant wie die Optimierung der Energiebilanz, heißt es in der Mitteilung. Was noch vor ein paar Jahren die Kür war, sei heutzutage Pflicht. Ein reduzierter Energieverbrauch diene nicht nur der Umwelt, sondern mache sich auch im Geldbeutel bemerkbar. Im Übrigen erhöhe ein höherer Energieeffizienz-Standard einer Immobilie in der Regel auch deren Wert.

Maßnahmen dafür gibt es viele: klimafreundliche Heizsysteme, eine passgenaue Dämmung, Solarstrom vom Dach, moderne Wärmeschutzfenster. Wer beim Finanzieren den Staat mit ins Boot holen will, ist angesichts der Komplexität des Themas und der aktuellen Änderungen bei den Förderprogrammen gut beraten, wenn er mit einem Experten spricht. Die Berater auf der Messe sind laut Mitteilung des Veranstalters „auf dem neuesten Stand und weisen kompetent den individuellen Weg durch den Förderdschungel“.

Referenten stehen Rede und Antwort

Aber auch zu Wärmepumpen im Neu- und Altbau, cleveren Lösungen beim Einbruchschutz, zu Photovoltaikanlagen und zum Bauen mit Holz stehen renommierte Referenten in ihren Vorträgen Rede und Antwort. Neu in diesem Jahr ist die täglich um 15.30 Uhr stattfindende Expertenrunde, bei der die Besucher ganz gezielt Fragen zu den Themen Wärmepumpe und Photovoltaik, Förderprogramme, energetische Sanierung und Heizungstausch stellen können.

Haus Bau Energie

Die Öffnungszeiten der Fachmesse:

Freitag von 12 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Die Vorträge und die Expertenrunde sind im Eintrittspreis der Messe inbegriffen.