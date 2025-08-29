Gesundheit hautnah erleben, Zukunftstrends entdecken und selbst modernste Medizintechnik ausprobieren: Die Gesundheitsmesse Calw Ende September macht den Nordschwarzwald zum Treffpunkt für alle, die wissen wollen, wie Gesundheit von morgen aussieht.
Mit einer Messe präsentiert sich die Region Nordschwarzwald als Gesundheitsstandort der Zukunft. Am Wochenende des 27. und 28. September dreht sich zwischen der Walter-Lindner-Sporthalle und dem TSV Sportzentrum auf dem Messegelände alles rund um das Thema Gesundheit.