Gesundheit hautnah erleben, Zukunftstrends entdecken und selbst modernste Medizintechnik ausprobieren: Die Gesundheitsmesse Calw Ende September macht den Nordschwarzwald zum Treffpunkt für alle, die wissen wollen, wie Gesundheit von morgen aussieht.

Mit einer Messe präsentiert sich die Region Nordschwarzwald als Gesundheitsstandort der Zukunft. Am Wochenende des 27. und 28. September dreht sich zwischen der Walter-Lindner-Sporthalle und dem TSV Sportzentrum auf dem Messegelände alles rund um das Thema Gesundheit.

Informationen rund um die Gesundheit und Medizin der Zukunft Veranstaltet von der Gesundheits- und Pflegekonferenz des Landkreises Calw, der AOK Nordschwarzwald sowie dem TSV Calw informiert die Messe über das Thema „Gesundheit der Zukunft – Gesundheit für den Nordschwarzwald“. Der Blick wird ganz bewusst nach vorne gerichtet und verschiedene Fragestellungen rücken in den Fokus.

Was bringt die Zukunft in der Gesundheitsbranche?

Welche Trends und Innovationen wird es geben?

Welche Trends und Innovationen können helfen, aktuelle Probleme zu lösen?

Messeaussteller präsentieren ihre Innovationen, Fachvorträge bieten interessante Einblicke in die Zukunft der Gesundheitsbranche, zu modernsten Behandlungstechniken und zu Trends in der Prävention und Gesundheitsvorsorge. So gibt es beispielsweise Entspannungsworkshops, Angebote zum Gesundheitswandern. Zudem Vorträge über Herz-Kreislauferkrankungen, Gallensteine sowie Informationen zum Case Management und der zukünftigen Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Kliniken Nagold.

Medizintechnik hautnah erleben: Modernste Operationssysteme testen

Besucher der Messe können hautnah innovative Medizintechnik kennenlernen, etwa das Da Vinci Operationssystem, das modernste robotergestützte Chirurgiesystem. Entwickelt für höchste Präzision und maximale Flexibilität, ermöglicht es minimalinvasive Eingriffe auf einem völlig neuen Niveau. Unter der fachlichen Betreuung von Chefarzt Dr. Ulrich Haag kann das System am Samstag, 27. September, auf der Messe besichtigt und sogar selbst ausprobiert werden.

Testen und informieren im Digital Health Truck

Auch im Digital Health Truck können Besucher unter der fachlichen Anleitung des Teams des Bosch Digital Innovation Hubs (BDIH) – Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg (KTBW) Anwendungen wie digital angebundene Medizingeräte direkt im Truck selbst ausprobieren. Außerdem erfahren die Interessierten viel Wissenswertes rund um das elektronische Rezept, die elektronische Patientenakte sowie die digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Ein weiteres Highlight des Besuchs im Digital Health Truck ist zudem das selbstständige Ausprobieren von Smartwatches und digitalen Blutdruckmessgeräten sowie das Eintauchen in Anwendungen mit virtueller Realität.

Jobs im Gesundheitswesen: Arbeitgeber der Zukunft

Wer sich rund um Gesundheitsberufe informieren möchte, der ist am Messesamstag genau richtig. Zum einen können sich Besucher unter anderem von Beratungsagenturen wie beispielsweise die Agentur für Arbeit, Träger von Freiwilligendiensten und dem Welcome Center Nordschwarzwald beraten lassen.

Darüber hinaus informieren Berufsschulen, Pflegeschulen, Physiotherapie-Schulen, Hochschulen und Universitäten über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Gesundheitsbranche.

Aussteller der Gesundheitsmesse präsentieren sich exklusiv als potenzielle Arbeitgeber der Zukunft an ihren Messeständen.

Stammzellenspender gesucht

Im Rahmen der Gesundheitsmesse findet am Sonntag, 28. September, eine Spendenaktion der DKMS statt. Ziel ist es, Stammzellenspender für Blutkrebspatienten zu finden.

Buntes Angebot für Kinder

Die jüngeren Messebesucher können sich auf ein abwechslungsreiches Kinderprogramm freuen.Das Landratsamt hat ein Angebot zum Thema Zahngesundheit und Bastelstationen auf die Beine gestellt. Auf einem Bewegungsparcours der Kindersportschule (KiSS) des TSV Calw können Kinder Geschicklichkeit üben. Erste Hilfe Kurse bietet „Pflasterpass“ an, zudem gibt es am Sonntag Workshops für Kinder. Ein bisschen Glück ist beim Gewinnspiel mit tollen Preisen gefragt. Bei der Kinderrallye können die Teilnehmer ein Kinderfahrrad gewinnen.

Wann: 27. Und 28. September von 10 bis 18 Uhr

Wo: Bahnhofstraße 95 in 75365 Calw

Weitere Informationen, wie eine Übersicht der Aussteller, den Messeplan und Anfahrtsinformationen gibt es auf der Webseite der Gesundheitsmesse. Der Eintritt ist kostenlos.