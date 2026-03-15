Ihren Plan hat die „Neckar-Alb Regenerativ“ in Balingen wohl erreicht: Sowohl vor der Bühne als auch an den Ständen tummelte sich viel Volk.
Erst wurde aus Habecks umstrittenen Heizungsgesetz das Gebäudemodernisierungsgesetz, und nur wenig später ließ Trump über Nacht den Iran beschießen – viele Verbraucher, vor allem die, welche noch Öl und Gas nutzen, sind verunsichert, wissen nicht, ob und wie (schnell) sie reagieren sollen. Da kam die Messe am Wochenende wie gerufen, denn so geballtes Wissen auf einem Fleck findet man nur selten. Und dazu noch die „tollen Anlaufstellen“, die Veranstaltungsleiter Martin Kiesling bei der offiziellen Eröffnung besonders hervorhob.