Messe Hund und Pferd: Wenn Hunde tanzen - Meisterschaft in Dog Dancing gestartet

Auf der Besuchermesse «Hund und Pferd» in Dortmund wird auch mit sechs Beinen um den Titel im Dog Dancing getanzt. Das Sieger-Duo bei der Deutschen Meisterschaft kommt aus Bayern.
Dortmund - Männchen machen, rückwärtslaufen oder um den eigenen Körper drehen: Bei der Deutschen Meisterschaft im Dog Dancing schwingen Hunde ihre Tanzbeine. Die bundesweit besten Mensch-Hund-Teams sind angetreten, um auf sechs Beinen den Titel zu gewinnen - auf der Publikumsmesse "Hund und Pferd" in Dortmund. In der ersten Kategorie siegten Barbara Feldbauer und ihr Border Collie Winston aus dem Chiemgau in Bayern.