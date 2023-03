1 Bei der Hochzeitsmesse gab es nicht nur Brautkleider zu bewundern. Foto: Decoux

Vom Kleid über die Frisur bis hin zur richtigen Örtlichkeit: Bei einer Hochzeit gibt es viel zu beachten. Die Messe „D’Hochzit“ im Ettenheimer Weingut Bieselin zeigte, welche Angebote es in der Region gibt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Mal hatte die Hochzeitsmesse „D’Hochzit – Badisch verliebt“ den Besuchern bereits die Hochzeitsangebote der Region näher gebracht. 2019 wurde sie im Weingut von Andreas und Olivia Bieselin veranstaltet, dort fand sie nun nach einer Corona-Pause wieder statt. Florian Stern und Detlef Schrott haben als „Blackforest Finest DJs“ zur Messe in das Weingut Bieselin eingeladen. Das Weingut mitten im Weinberg bot die schöne Kulisse und das frühlingshafte Wetter tat sein Übriges dazu, so dass zahlreiche Besucher erschienen.

Auch eine große Auswahl an Trauringen gab es zu bestaunen.

Besuchern sollen besondere Angebote gezeigt werden

Dass die Hochzeit eines der schönsten Erlebnisse im Leben eines Liebespaares ist und auch groß gefeiert werden kann, das konnten die Aussteller an den vielfältigen Messeständen eindrücklich präsentieren. „Wir bieten auf unsere Messe alles, was zu einem perfekten Hochzeitstag gehört“, betonte Florian Stern und verwies auf mehr als 38 Anbieter, die alles abdeckten, was zu einer Hochzeit gehöre. Angefangen von der Planung übers Hochzeitskleid, den Hochzeitsschmuck, das Make-up, die Fotografen, die ansprechende Location, Mobile Bars, die Kinderbetreuung, Blumendekoration und vieles mehr; die überwiegend regionalen Anbieter haben die künftigen Brautpaare umfassend informiert. Die Hochzeitsmesse soll für all diejenigen zur Anlaufstelle werden, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind, meinte der Veranstalter.

Der Tag wurde bei bester Stimmung ebenso genutzt, um mit Freunden und Bekannten einen Cocktail und leckere Weine zu trinken und eine Auswahl der Speisen aus den Food Trucks zu probieren. Bei einer Brautmodenschau zeigten zehn weibliche und vier männliche Models auf dem Laufsteg romantische Brautkleider von mehreren regionalen Modehäusern und Brautstuben. Der Bräutigam etwa wurde perfekt von „Meier Fashion“ für den großen Tag in Szene gesetzt. Das Modehaus in Ettenheim stellte auch die Outfits für Brautvater, Trauzeuge und den Gast.