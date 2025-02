Zukunftsperspektiven und praxisnahe Infos in der Zollern-Alb-Halle

Messe Bauplus 2025 in Truchtelfingen

1 Auf der Messe Bauplus in der Zollern-Alb-Halle beraten nicht nur die Aussteller, sondern auch die Stadt Albstadt. Foto: Jens Güttinger

Die Stadt Albstadt informiert über Wärmeplanung, Flächenmanagement und Sanierungsförderungen – bei der Messe Bauplus 2025 in Truchtelfingen.









Link kopiert



Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Februar , öffnet die Messe Bauplus in Albstadt ihre Türen und bietet Besuchern Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Bau- und Immobilienbranche.