Messdaten in der Schiltach: Ohne Schatten keine Forellen in Schramberg

Die Schiltach ist ein sensibles Ökosystem, das zunehmend unter Druck gerät. Beim sechsten Treffen der Schiltachpächter, das kürzlich in Schramberg stattfand, präsentierte Michael Roth vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg alarmierende Ergebnisse aus dem Untersuchungsprogramm 2025. Das zentrale Fazit: Ohne Beschattung hat die Bachforelle kaum eine Überlebenschance.

Die Messdaten aus dem vergangenen Jahr zeigen eine besorgniserregende Entwicklung. An Gewässerabschnitten ohne Uferbewuchs stieg die Wassertemperatur zeitweise auf bis zu 25,1 Grad Celsius. Für Salmoniden wie die Bachforelle ist dies ein lebensbedrohlicher Bereich, heißt es in einer Mitteilung. Ursache sind häufig radikale Rückschnitte von Bäumen und Sträuchern entlang des Ufers, die zu einem unmittelbaren und deutlichen Temperaturanstieg führen.

Beschattung zeigt messbare Erfolge

Dass gezielte Maßnahmen Wirkung zeigen, belegen die Zahlen der Fachleute. In Abschnitten, in denen für ausreichende Beschattung und zusätzliche Strukturen im Gewässer gesorgt wurde, hat sich der Bestand an jungen Bachforellen verdreifacht. „Schatten ist für den Fischbestand die beste Versicherung gegen den Klimawandel“, lautete der Tenor der Versammlung. Ein neues Messgerät, das von der Stadt Schramberg gespendet wurde, ermöglicht es den Pächtern nun, Temperatur- und Umweltveränderungen noch genauer zu dokumentieren.

Ein zentrales Problem bleibt jedoch die mangelnde Kenntnis rechtlicher Vorgaben wie des Wasserhaushaltsgesetzes (§ 39) und der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Immer wieder werden Ufergehölze aus Unwissenheit zu stark zurückgeschnitten – häufig durch beauftragte Bautrupps oder Grundstückseigentümer. Um dem entgegenzuwirken, sollen Informationen gezielt an relevante Akteure weitergegeben werden, etwa über landwirtschaftliche Verbände. Ziel ist eine bessere Abstimmung bei Hege und Pflege, damit die Schiltach auch langfristig ein ökologisch intaktes und lebendiges Gewässer bleibt.

Im kommenden Jahr liegt der Schwerpunkt laut Mitteilung auf biologischen Untersuchungen zum Nahrungsangebot im Bach. Damit sollen offene Fragen zum Rückgang der Fischbestände sowie zu den Auswirkungen von Starkregenereignissen weiter aufgeklärt werden.