Messdaten in der Schiltach: Ohne Schatten keine Forellen in Schramberg

Neue Messdaten zeigen: Steigende Wassertemperaturen setzen der Bachforelle in der Schiltach massiv zu. Jetzt wurden Maßnahmen vorgestellt.
Die Schiltach ist ein sensibles Ökosystem, das zunehmend unter Druck gerät. Beim sechsten Treffen der Schiltachpächter, das kürzlich in Schramberg stattfand, präsentierte Michael Roth vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg alarmierende Ergebnisse aus dem Untersuchungsprogramm 2025. Das zentrale Fazit: Ohne Beschattung hat die Bachforelle kaum eine Überlebenschance.