Mesner in Geschwend: 40 Jahre Hüter von St. Wendelin

1 Gerhard Kaier (l.) vom Mesnerverband und Pfarrer Helmut Löffler (r.) ehren Michael Pfefferle für 40 Jahre Mesnerdienst. Foto: zVg Michael Pfefferle wurde in Geschwend für 40 Jahre treuen Mesnerdienst geehrt.







Link kopiert



Die Kirche in Geschwend war am Ostermontag voll besetzt, als Michael Pfefferle für 40 Jahre treuen Mesnerdienst geehrt wurde. Der Kirchenchor Schönau-Geschwend gab dem Gottesdienst ein sehr würdigen Rahmen mit der von Josef Gruber komponierten St. Petrus Messe. Pfarrer Helmut Löffler eröffnete den Glückwunschreigen für Michael Pfefferle und gab einen Rückblick über den Werdegang. 40 Jahre ist ein seltenes Jubiläum und dementsprechend war Pfarrer Löffler voll des Lobes über „seinen“ Mesner in der Kirche St. Wendelin in Geschwend und seit einiger Zeit auch in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Schönau. Gerhard Kaiser, Vorsitzender des Mesnerverbandes des ehemaligen Dekanats Wiesental und jetzt Kirchengemeinde Wiesental Dreiländereck dankte im Namen des Mesnerverbandes und betonte das Engagement des Jubilars über die Gemeinde hinaus. So war Michael Pfefferle zehn Jahre Vorsitzender des Mesnerverbandes im Wiesental und ist bis heute in diesem Gremium als Beisitzer tätig. Auch der Kirchenchor, bei dem Michael Pfefferle seit 1999 singt, würdigte den Jubilar mit einem Geburtstagsständchen. Nach dem Gottesdienst traf man sich noch zum Umtrunk vor der Kirche, wo dann noch viele dem Jubilar gratulierten.