Merz b. Schwanen: So greifen die Zahnrädchen in Tailfingen ineinander

Die Maschinen, die in der Werkshalle in Tailfingen vor sich hin surren, sind sehr robust gebaut. Obwohl die älteste von ihnen im Jahr 1890 hergestellt wurde, verrichten sie noch immer ihren Dienst. Es sind museumsreife Rundwirkmaschinen, sogenannte Loopwheeler, mit denen die Stoffe für die formstabilen Shirts der Marke „Merz b. Schwanen“ hergestellt werden. Das Besondere ist, dass die Stoffe als Schlauch gefertigt werden und die Shirts deshalb ohne Seitennähte auskommen. Allerdings wird deshalb auch für jede Konfektionsgröße eine eigene Rundwirkmaschine benötigt.​

„In den Größen L und XL hätten wir gerne mehr Maschinen“, berichtet Produktionsleiter Michael Schleicher. Denn in den USA, dem größten Absatzmarkt von Merz b. Schwanen, werden gerade die größeren Konfektionsgrößen benötigt. Momentan sind 33 Loopwheeler in Tailfingen im Einsatz, die rund um die Uhr laufen (wir berichteten). Drei Mal so viele sind noch vorhanden und dienen als Ersatzmaschinen oder Ersatzteilspender, erklärt Schleicher. Denn für die Rundwirkmaschinen gibt es sonst weder Ersatz noch Teile. Die meisten stammen noch aus den 1930er- und 1940er-Jahren.

Spezielles Wissen nötig

Aber selbst wenn es mehr Material gäbe, brauche man immer noch Menschen mit dem nötigen Know-how. „Das Textilhandwerk ist eben nach wie vor ein Handwerk“, sagt Michael Schleicher, der aus der Branche kommt und, als er bereits eingestellt war, noch einmal an der Hochschule Bekleidungstechnik studiert hat. Von 2017 bis 2021 war er in Berlin, um die Marke von der Pike auf kennenzulernen, die das Modedesignerpaar Gitta und Peter Plotnicki entwickelt hat und für die die alten Maschinen von Rudolf Loder aus Albstadt zum Einsatz kommen. Auch wenn dieser die Geschäfte endgültig an die Kompagnons in Berlin abgegeben hat, so sieht Michael Schleicher in ihm immer noch eine Art „Mentor“. Hätte Loder nicht eine Sammelleidenschaft für die Rundwirkmaschinen gehabt, gäbe es heute wahrscheinlich das Disney-Kultshirt aus der Serie „The Bear“ und alle anderen passformstabilen Textilien von Merz b. Schwanen nicht.

So sah der Nähsaal bei Merz b. Schwanen früher aus. Das Tailfinger Unternehmen stellte im Jahr 1911 die Produktion ein. Erst vor 15 Jahren wurde die Marke wiederentdeckt. Foto: Merz b. Schwanen

Von der Kollektion über die Shootings bis zum Vertrieb hat Michael Schleicher Einblicke gewonnen und sein Bild vervollständigt, bevor er in Albstadt die Leitung der Produktion übernommen hat. „Die ganze Kollektion ist in die Breite gegangen“, berichtet er. Inzwischen ist die Produktionsvielfalt so groß, dass man nicht nur in Deutschland, also Albstadt, fertigt, sondern eine komplette Linie in Portugal herstellen lässt. Hierbei handelt es sich allerdings um Webwaren wie Hemden, um schwere, gewirkte Stoffe, die flach und nicht rund gestrickt werden. In ganz Deutschland hat man hierfür keine Produzenten gefunden für die Cardigans, Wollpullover oder Schals aus schwerem Gewebe. Deshalb werden die Flachstrickwaren in Portugal hergestellt.

Aus heimischer Produktion

Damit aber die Amerikaner auch weiterhin das Kultshirt aus der Disney-Serie „The Bear“ erwerben können, muss alles in Albstadt weiter gut funktionieren. Zumal die rundgestrickten Arbeiterhemden auch hierzulande reißenden Absatz finden und aus der gesamten Welt geordert werden. Nur wenn die uralten Maschinen weiter laufen, kann der Markt bedient werden. Hierzu braucht es vor allem auch Nadeln für die Rundwirkmaschinen. Diese bezieht Merz b. Schwanen als Sonderanfertigung von Groz-Beckert aus Ebingen. Auf dieses Verbrauchsmaterial ist man angewiesen, verdeutlicht Michael Schleicher. Es ist eben ein spezieller Nadeltyp, der gebraucht wird.

Glücklicherweise habe man erst kürzlich von Mattes & Ammann aus Meßstetten einige Rundwirkmaschinen beziehen können, weil dieses Textiluntermehmen sein Produktportfolio verschlankt habe. So konnte man bei Merz b. Schwanen viele Maschinen einlagern und sich ein Zukunftspotential sichern. Der Produktionsleiter startet diesbezüglich auch einen Aufruf, sich zu melden, falls irgendwo alte Hallen ausgeräumt oder Maschinen abgebaut werden – Merz b. Schwanen sei ein dankbarer Abnehmer. Gleiches gelte für Fachleute, die sich in der Textilfertigung bestens auskennen.