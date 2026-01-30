Merz b. Schwanen: So greifen die Zahnrädchen in Tailfingen ineinander

In Tailfingen wird moderne Ware von hoher Qualität auf alten Maschinen produziert. Das junge Label Merz b. Schwanen greift auf alte Traditionen und konserviertes Fachwissen zurück.
Die Maschinen, die in der Werkshalle in Tailfingen vor sich hin surren, sind sehr robust gebaut. Obwohl die älteste von ihnen im Jahr 1890 hergestellt wurde, verrichten sie noch immer ihren Dienst. Es sind museumsreife Rundwirkmaschinen, sogenannte Loopwheeler, mit denen die Stoffe für die formstabilen Shirts der Marke „Merz b. Schwanen“ hergestellt werden. Das Besondere ist, dass die Stoffe als Schlauch gefertigt werden und die Shirts deshalb ohne Seitennähte auskommen. Allerdings wird deshalb auch für jede Konfektionsgröße eine eigene Rundwirkmaschine benötigt.