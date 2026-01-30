Merz b. Schwanen in Albstadt: Das wurde aus dem Hollywood-Hype um das Disney-T-Shirt

Ein Arbeitershirt aus Albstadt-Tailfingen wird zum Serienstar. Die Nachfrage explodierte – und wächst noch weiter.
Vor einem Jahr war die Nachfrage nach dem sogenannten Disney-Shirt aus Albstadt so groß, dass man in Tailfingen nicht mehr mit der Produktion hinterherkam. Deshalb lautete die Challenge bei Merz b. Schwanen: Die Produktionskapazität muss erhöht werden. Fortan liefen die 33 alten Rundwirkmaschinen von Montag bis Freitag rund um die Uhr. „Wir haben aktuell keinen Rückstand mehr“, vermeldet Produktionsleiter Michael Schleicher.