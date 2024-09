Mert Püsküllü erzählt seine Geschichte: VfB Stuttgart, Großkreutz-Schlägerei und nun Kreisliga B

1 Mert Püsküllü (links) und Marko Matosevic (rechts) rechnen mit einem Vierkampf um die Meisterschaft. Foto: FK Bratstvo Villingen

Der FK Bratstvo Villingen ist in Torlaune. In den ersten fünf Saisonspielen schoss das Team von Spielertrainer Marko Matosevic 30 Treffer. Ein Erfolgsfaktor ist Ex-Profi Mert Püsküllü, der uns seine außergewöhnliche Geschichte erzählt. Kevin Großkreutz spielt dabei eine entscheidende Rolle.









Püsküllü spielte neun Jahre in der Jugend des VfB Stuttgart, machte sogar ein Länderspiel für die deutsche U16-Nationalmannschaft. 2017 nahm seine Laufbahn dann aber eine erste Wendung: Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz war mit VfB-Jugendspielern unterwegs. Danach war der Weltmeister in der Stuttgarter Innenstadt in eine Schlägerei verwickelt. Großkreutz landete im Krankenhaus, sein Vertrag wurde aufgelöst.