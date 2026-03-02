Merstetter und Kessler im Interview: Wo hakt es bei den SF Schliengen?

Im Interview sprechen Tim Merstetter und Florian Kessler über die sportliche Lage bei den SF Schliengen.
In der Fußball-Bezirksliga sind die Sportfreunde Schliengen nach einem überragenden Saisonstart (vier Siege aus den ersten sechs Partien) tief ins untere Tabellendrittel abgerutscht. Nach neun Ligaspielen ohne Sieg und teils heftigen Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer David Held und Co-Trainer Sebastian Meier auf Rang zwölf. Im Interview sprechen die Sportlichen Leiter Florian Kessler und Tim Merstetter über die Gründe des Einbruchs sowie Aussichen für die Rückserie.