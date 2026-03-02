Merstetter und Kessler im Interview: Wo hakt es bei den SF Schliengen?

Im Interview sprechen Tim Merstetter und Florian Kessler über die sportliche Lage bei den SF Schliengen.

In der Fußball-Bezirksliga sind die Sportfreunde Schliengen nach einem überragenden Saisonstart (vier Siege aus den ersten sechs Partien) tief ins untere Tabellendrittel abgerutscht. Nach neun Ligaspielen ohne Sieg und teils heftigen Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer David Held und Co-Trainer Sebastian Meier auf Rang zwölf. Im Interview sprechen die Sportlichen Leiter Florian Kessler und Tim Merstetter über die Gründe des Einbruchs sowie Aussichen für die Rückserie.

Florian Kessler verpasste verletzungsbedingt einen Teil der Hinrunde. Foto: zVg/SFS Herr Kessler und Herr Merstetter, nach einem beeindruckenden Saisonbeginn konnten die Sportfreunde in den zurückliegenden neun Spielen lediglich drei Punkte einfahren. Gegen den SV Waldhaus (1:6) und den FC Schönau (1:6) setzte es empfindliche Niederlagen. Wie erklären Sie sich das?

Kessler: Uns haben in der Hinrunde zu viele Leistungsträger gefehlt. Darunter hat die offensive Durchschlagskraft dann gelitten. Unsere jungen Spieler brauchen einfach ihre Zeit. Zwar sagen wir das schon seit einem Jahr, aber es ist einfach so.

Merstetter: In engen Spielen wie gegen Stühlingen/Weizen (3:3) müssen wir einfach abgezockter werden. Wenn du in der 92. Minute das 3:2 erzielst, darfst du einfach nicht mehr unentschieden spielen. Wir haben uns zu oft selbst besiegt.

Besonders die Torhüterposition war aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle lange vakant. Ein ums andere Mal stand Abwehrchef Tom Wihler zwischen den Pfosten.

Merstetter: Wir haben zur Winterpause eine Lösung organisieren können. André Basler (FC Bad Bellingen) hat den Verein im Winter verstärkt. Sandro Stadler und Marius Stein sind weiterhin für die erste und zweite Mannschaft vorgesehen. André steht aber jederzeit auf Abruf parat und übernimmt zusätzlich (gemeinsam mit Tobias Jones) das Torwarttraining.

Sie erwähnten bereits ihre verletzten Leistungsträger. Wie sieht die personelle Lage für die Rückrunde aus?

Kessler: Dennis Buschmann wurde erneut operiert und fällt die gesamte Rückrunde aus. Bei Jonas Domagala war schon länger klar, dass er für die gesamte Rückrunde ausfällt. Yannick Klucker fehlt auch die ganze Saison, hat sich nach seiner schweren Knieverletzung dazu entschieden, im Sommer wieder anzugreifen. Hannes Selz kann aus privaten Gründen aktuell nicht trainieren. Ich selbst hatte zuletzt einen Muskelfaserriss und werde in der Rückrunde wohl das ein oder andere Spiel wegen der Uni verpassen.

Merstetter: Auch bei mir besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Die guten Nachrichten sind, dass wir Jakob Bolsinger reaktivieren konnten. Auch Emanuel Ukaj ist wieder vermehrt mit dabei. Dazu kehrt Angreifer Nils Dosenbach aus seiner Verletzung zurück.

Sie haben trotz der schwierigen Situation frühzeitig mit ihrem Trainerteam verlängert. Würden David Held und Sebastian Meier auch an Bord bleiben, wenn die Sportfreunde tatsächlich den Gang in die Kreisliga A antreten müssten?

Kessler&Merstetter: Von unserer Seite aus auf jeden Fall. Die Jungs machen es gut und wir haben einen super Austausch. Wir möchten in jedem Szenario gerne mit den beiden weitermachen.

In dieser als auch in der letzten Saison stand die Entwicklung der jungen Spieler bei den SF Schliengen im Fokus. Planen sie dennoch mit Neuzugängen im Sommer?

Merstetter: Zu aller Erst hoffen wir, dass unsere Langzeitverletzten auf den Platz zurückkehren. Wir wollen uns aber dennoch vereinzelt verstärken, daran arbeiten wir bereits.

Wird es Abgänge geben?

Kessler: Nein. In den Spielergesprächen hat uns der gesamte Kader für die neue Saison zugesagt.

Vor knapp einem Jahr sind Sie gemeinsam vom SV RW Ballrechten-Dottingen zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. Wie kam es dazu?

Kessler: Wir unternehmen auch abseits des Platzes viel gemeinsam und sind sehr gut befreundet. Als mir klar war, dass ich nach Schliengen zurückkehre, habe ich natürlich auch probiert Tim zu überzeugen.

Merstetter: Für mich stand früh fest, dass ich im Sommer 2025 sowieso zu den SFS wechseln würde. Als Florian dann gesagt hat, dass er bereits im Winter zurückgehen würde, habe ich den Schritt dann doch früher gemacht. Ich habe mich in Ballrechten-Dottingen nie so richtig wohlgefühlt.

Nun haben sie zusammen die Sportliche Leitung inne.

Merstetter: Genau. Ich finde, das pusht mich auch als Spieler mehr. Man will zeigen, dass man nicht nur wegen seiner Position im Verein in der Startelf steht, sondern es sich durch die Leistungen verdient.

Kessler: Klar wird man etwas anders wahrgenommen. Aber ich denke wir sind so oder so Führungsspieler und wollen das auch sein.

Inwiefern verändert Ihre Position im Verein das Standing innerhalb der Mannschaft?

Merstetter: Es ist den anderen Spielern natürlich bewusst, aber ich würde das eher als positiv betrachten. Wir sind in unserer Rolle sowieso dauerhaft im Austausch mit der Mannschaft.

Kessler: Da schließe ich mich an. Durch die permanenten Gespräche wirkt sich das positiv auf das miteinander im Team aus.