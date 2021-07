9 Merkel zu Gast beim russischen Präsidenten Vladimir Putin im Jahr 2007. Warum dieses Bild so berühmt wurde, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke. Foto: dpa/epa Sergei Chirikov

Am Mittwoch bricht Merkel zu ihrer letzten Reise als Bundeskanzlerin in die USA auf. Egal ob mit Trump, Putin oder dem Dalai Lama – im Laufe der Jahre sind zahlreiche bekannte Bilder von Merkels außenpolitischem Wirken entstanden.

Stuttgart - Es ist so weit: Angela Merkels Abschiedstour hat begonnen. Kürzlich war sie zu Gast bei der Queen und dem britischen Premier Boris Johnson. Das war Merkels voraussichtlich letzte Reise als Bundeskanzlerin nach Großbritannien.

Merkel bricht zur 508. Auslandsreise auf

Am Mittwoch bricht Merkel nun in die USA auf, um US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus zu treffen. Sie wird außerdem mit der Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität ausgezeichnet. Es wird Merkels 508. Auslandsreise sein – und voraussichtlich ihre letzte in die USA als deutsche Bundeskanzlerin.

In 14 von 16 Amtsjahren wurde Angela Merkel vom Magazin „Forbes“ zur mächtigsten Frau der Welt gekürt. Bei Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs sind im Laufe der Jahre, seitdem Merkel 2005 Kanzlerin wurde, zahlreiche Bilder entstanden, die um die Welt gingen und auch im Netz für Diskussionen sorgten. Wir zeigen einige der bekanntesten Aufnahmen aus den letzten Jahren.