Mercosur-Abkommen: Bauern im Schwarzwald-Baar-Kreis fürchten um Existenz

1 Nein zum Mercosur-Abkommen in seiner aktuellen Form sagen Felix Wentz (von links), Clemens Hug, Christian Fehrenbach und Bernhard Bolkhart. Foto: Helen Moser

Eine ganze Zeit lang war es nach den Protesten zu Jahresbeginn ruhig um die Bauern und ihre Anliegen. Nun aber machen sie wieder von sich reden. Stein des Anstoßes: das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Staaten.









Der Geruch des Kuhstalls liegt in der Luft, die dumpfen Geräusche kauender Kühe und ihrer Hufe erfüllen den Raum – zum Gespräch lädt der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) in den Kuhstall des Jäckleshofs in Brigach ein. Denn genau darum geht es, sagt Clemens Hug vom BLHV-Kreisverbandsteam Villingen.