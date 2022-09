Bei diesen Sportevents in Stuttgart ist der Autobauer schon ausgestiegen

1 2019: Der damalige Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche gratuliert in Stuttgart dem Sieger Ludger Beerbaum. Inzwischen hat der Autobauer sein Sponsoring beim Reitturnier beendet – und nicht nur dort. Foto: imago sportfotodienst

Mercedes könnte sein Engagement als Trikotsponsor des VfB Stuttgart einstellen. Es wäre nicht der erste Rückzug vom Sport-Sponsoring in der Region. Ein Überblick.















Link kopiert

Noch ziert der Schriftzug der „Mercedes-Benz-Bank“ das Trikot des VfB Stuttgart. In Zukunft aber könnte der Autobauer nach Informationen unserer Redaktion sein Engagement als Trikotsponsor des Fußball-Bundesligisten beenden. Es wäre nicht das erste Sponsoring in der Landeshauptstadt, aus dem sich Mercedes im Zuge seiner Fokussierung auf den globalen Markt und auf das hochpreisige Luxussegment zurückzieht. Im vergangenen Jahr zum Beispiel wurde der Rückzug vom jährlichen Reitturnier in der Schleyerhalle bekannt.

Reiten: Ausstieg bei den German Masters

Mercedes gehörte zu dem Event wie ein Sattel zum Pferd – seit 1986, seit dem zweiten Jahr der Veranstaltung, zählte die Marke mit dem Stern zu den Hauptsponsoren des sehr renommierten Stuttgart German Masters, das unter Zuschauern wie Reitern gleichermaßen beliebt war und regelmäßig mehr als 50.000 Pferdefreunde anlockte. Zuletzt war Mercedes mit der BW Bank und Walter Solar als einer der drei großen Hauptsponsoren präsent, der Etat des Turniers betrug bei der letzten Ausrichtung 2019 insgesamt 2,5 Millionen Euro – 2020 und 2021 wurde das Reitturnier wegen Corona abgesagt.

Im November 2021 teilte der Autokonzern mit, seine Partnerschaft zu beenden, was den Veranstalter in Stuttgart finanziell hart getroffen haben dürfte, dennoch ist der Fortbestand des Turniers nicht bedroht. Der Vorverkauf für die 36. Auflage läuft bereits, in diesem Jahr werden die Pferde zwischen dem 9. und 13. November wieder auf dem Wasen gesattelt und durch den Parcours geritten. Es laufen zwar Gespräche mit potenziellen Sponsoren, aber noch ist kein Nachfolger für Mercedes gefunden.

Tennis: Ausstieg beim Weissenhof-Turnier

Auch als Namenssponsor des Tennisturniers auf dem Stuttgarter Weissenhof hat sich der Autobauer inzwischen zurückgezogen. Von 1979 bis 2021 hieß das Tennisturnier „Mercedes-Cup“ – im März dieses Jahres wurde bekannt, dass das Unternehmen seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat. Mercedes soll einen niedrigen siebenstelligen Betrag in das jährliche Turnier investiert haben. Nach dem Ausstieg des Autobauers folgte der Modekonzern Hugo Boss als Namenssponsor.

Derzeit sponsort die Mercedes-Benz Group noch auf internationaler Ebene verschiedene E-Sports-Veranstaltungen, im Golf das Masters-Turnier in Augusta und die British Open sowie im Tennis den Laver-Cup über eine Partnerschaft mit Roger Federer.