Mercedes: Stuttgarter Autobauer investiert hohen Millionenbetrag in Sindelfingen

Der Autobauer Mercedes-Benz investiert einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in sein Werk in Sindelfingen. Entstehen soll damit eine neue und nachhaltige Lackieranlage. „Diese Investition in die strategische Modernisierung der Produktion ist ein klares Bekenntnis von Mercedes-Benz zum Industriestandort Deutschland“, teilte Produktionsvorstand Jörg Burzer mit. Wie viel sich Mercedes die neue Anlage genau kosten lässt, blieb offen.