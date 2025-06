Mercedes-Rennsport: Der Silberpfeil: Die Geburtsstunde der Mercedes-Legende

1 Silberpfeil-Fahrer Rudolf Caracciola Foto: MBAG Vor 90 Jahren gewann Mercedes-Benz erstmals die damals wichtigste Grand-Prix-Serie. Einzig die Auto Union war Konkurrent. Dabei profitierten die deutschen Hersteller vom NS-Regime.







Um der Legendenbildung die persönliche Krone aufzusetzen, wiederholte Alfred Neubauer in seinen Memoiren noch einmal, was er davor schon zur Entstehungsgeschichte des Namens „Silberpfeil“ gesagt hatte. Die Version des legendären Mercedes-Rennsportleiters lautet so: Weil seine Rennwagen das damals zulässige Maximalgewicht von jeweils 750 Kilogramm knapp überschritten hätten, sei man 1934 in der Nacht vor dem Rennen auf dem Nürburgring auf die Idee gekommen, die weiße Lackierung entfernen zu lassen. Was vom damaligen Mercedes- Siegfahrer Manfred von Brauchitsch so auch wiederholt bestätigt worden war.