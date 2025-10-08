Mercedes-Finanztochter: Mercedes-Mobility-Chef Franz Reiner verlässt das Unternehmen

Vorbote des großen Umbaus: Der langgediente Mercedes-Manager Franz Reiner geht – in bestem Einvernehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.
Der Finanzdienstleister Mercedes-Benz Mobility AG verliert seine Eigenständigkeit und soll zum Jahresende mit dem Mutterkonzern Mercedes-Benz verschmolzen werden. Dieser Organisationsumbau, der Ende Juli publik gemacht wurde, schlägt sich jetzt in einer Personalie an der Unternehmensspitze nieder: Franz Reiner, Mobility-Vorstandschef seit 2019, verlässt Mercedes zum Jahresende.