Bei einer Veranstaltung unserer Zeitung hat sich Mercedes-Chefs Ola Källenius zur Lage des Konzerns geäußert. Seine wichtigsten Aussagen seht Ihr in unserem Video.

Die Automobil-Branche befindet sich in einem massiven Umbruch. Umso größer war auch das Interesse daran, was Mercedes-Chef Ola Källenius bei einer Veranstaltung unserer Zeitung im Stuttgarter Haus der Wirtschaft über die Zukunft seines Konzerns zu sagen hatte. Im Rahmen der Podiumsdiskussion „StZ im Gespräch“ der Stuttgarter Zeitung und „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten stellte er sich den Fragen der Chefredakteure Joachim Dorfs und Christoph Reisinger und denen der Leserinnen und Leser.

Überraschend war dabei für viele Källenius‘ Ankündigung, Mercedes werde angesichts der schwachen Nachfrage nach E-Autos auch Verbrenner-Modelle weiterentwickeln. Allerdings sieht Källenius die Dekarbonisierung nach wie vor als das richtige Ziel an, wie sie die EU mit dem bisher geplanten Aus für neue Verbrennerfahrzeuge ab 2035 anstrebt. Für das eigene Unternehmen verwies der Mercedes-Chef auf das erste vollelektrische Modell der neuen Kompaktklasse, das im kommenden Jahr auf den Markt komme.

Källenius warnt vor Abschottung von China

Mit Blick auf die Handelsauseinandersetzungen mit China warnte der Mercedes-Chef davor, auf Abschottung zu setzen. Deutschland verdanke seinen Wohlstand dem Umstand, dass die Märkte offen geblieben sind.

Was Ola Källenius außerdem über den Verkauf deutscher Handelsniederlassungen und die Jobsituation in Deutschland sagt, seht Ihr in unserem Video.