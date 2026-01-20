Neun Tage vor der Weltpremiere öffnet Mercedes die Tür zur neuen S-Klasse und gibt einen kleinen Einblick zum wichtigsten Modell des Stuttgarter Automobilherstellers.
Kurz vor der Weltpremiere der neuen S‑Klasse am 29. Januar gibt Mercedes‑Benz einen Einblick in die kommende Generation seines wichtigsten Luxusmodells. In einem neuen YouTube‑Video zeigt Vorstandschef Ola Källenius gemeinsam mit dem kanadischen Influencer Justin Tse einige Details des stark getarnten Fahrzeugs; per Kurzschalte tritt auch Markenbotschafter und Tennis-Legende Roger Federer in Erscheinung.