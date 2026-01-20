Neun Tage vor der Weltpremiere öffnet Mercedes die Tür zur neuen S-Klasse und gibt einen kleinen Einblick zum wichtigsten Modell des Stuttgarter Automobilherstellers.

Kurz vor der Weltpremiere der neuen S‑Klasse am 29. Januar gibt Mercedes‑Benz einen Einblick in die kommende Generation seines wichtigsten Luxusmodells. In einem neuen YouTube‑Video zeigt Vorstandschef Ola Källenius gemeinsam mit dem kanadischen Influencer Justin Tse einige Details des stark getarnten Fahrzeugs; per Kurzschalte tritt auch Markenbotschafter und Tennis-Legende Roger Federer in Erscheinung.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eine der tiefgreifendsten Überarbeitungen der vergangenen Jahrzehnte: Rund 2.700 Bauteile – mehr als die Hälfte aller Komponenten – wurden neu entwickelt oder überarbeitet. Unter anderem wird der aufrechte Stern – der noch nicht auf den Bildern zu sehen ist – bei der kommenden S-Klasse beleuchtet sein.

Auch bei der Tarnung etwas besonderes: Die S-Klasse im goldenen Camouflage-Look. Foto: Mercedes-Benz AG

Die S-Klasse ist das Flaggschiff von Mercedes-Benz

„Nur wenige Fahrzeuge haben die Automobilindustrie so nachhaltig geprägt wie die Mercedes-Benz S-Klasse“, sagt der Vorstandschef. Die Baureihe setze seit jeher Maßstäbe, „und die neue S-Klasse zeigt, dass dieses Versprechen bis heute gilt“.

Die S‑Klasse gilt traditionell als technisches Schaufenster des Konzerns. In früheren Generationen debütierten dort etwa 1978 das serienreife ABS, 1981 der Fahrerairbag oder Mitte der 1990er‑Jahre das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP – Systeme, die später in den Massenmarkt übergingen.

Mit der aktuellen Videofolge führt Mercedes eine Serie fort, in der Källenius bereits frühe Einblicke in Prototypen des elektrischen CLA, der G‑Klasse und des GLC gegeben hatte. Mit dem Blick auf die S‑Klasse führt der Konzern diese Kampagne nun mit seinem global wichtigsten Luxusmodell fort.