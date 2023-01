1 Der Junior-Cup gilt als eines der bestbesetzten Turnier der Szene. Foto: Eitel/MBJC

Zwei Jahre mussten die Fans Pandemie-bedingt auf den Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast warten. An diesem Wochenende (7. und 8. Januar) gibt es nun wieder Budenzauber satt vor den Toren Stuttgarts. Wir haben alles Wissenswerte rund um das Turnier zusammengetragen.

Die Gruppen des Mercedes-Benz Junior-Cup

Gespielt wird in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften. Lokalmatador VfB Stuttgart ist der Gruppenkopf der Gruppe A, in Gruppe B ist dies der letzte Sieger, SK Rapid Wien. Schirmherr des Turniers ist der ehemalige VfB-Spieler Cacau.

Gruppe A:

VfB Stuttgart

Manchester United FC

Galatasaray Istanbul

RB Leipzig

Gruppe B:

SK Rapid Wien

1. FC Köln

FC Augsburg

Benfica Lissabon

Spielplan und Termine

Am Samstag beginnt das erste Spiel um 12 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr. Am ersten Tag wird bis 17.45 Uhr gespielt, am zweiten wird das Finale um 18 Uhr angepfiffen. Der VfB Stuttgart eröffnet das Turnier gegen Galatasaray Istanbul – das verspricht gleich Spektakel. Den kompletten Spielplan finden Sie hier.

Übertragung und Streams

Das Turnier wird von Sport 1 übertragen. Als Moderator ist Hartwig Thöne an den beiden Tagen im Einsatz, Markus Höhner und Nico Seepe kommentieren. Den offiziellen Stream zum Turnier – kommentiert und werbefrei – zeigen wir auf unserem Portal.

Tickets für den Junior-Cup

Die Veranstaltung ist ausverkauft. Es gibt keine Tageskasse und auch im Web ist das Kontingent vergriffen.

Hall of Fame

Auch in diesem Jahr wird es ein neues Mitglied für die sogenannte „Hall of Fame“ im Glaspalast geben, in der bisher 14 Spieler (Carsten Jancker, Alexander Hleb, Kevin Kuranyi, Manuel Neuer, Bacary Sagna, Nuri Sahin, Sami Khedira, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Marcel Schmelzer, Max Kruse, Christoph Kramer, Joshua Kimmich, Yann Sommer) und drei Trainer (Ralf Rangnick, Thomas Tuchel, Norbert Elgert) sind. Das neue Mitglied wird in der Halle sein und am 7. Januar offiziell aufgenommen.