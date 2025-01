Mercedes-Benz Junior-Cup: Diese sechs Talente sollte man sich merken

7 Leon Klanac, Lauri Penna und Florian Hellstern (vlnr). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/VfB Exklusiv

Der 33. Mercedes-Benz Junior-Cup war einer der torreichsten der jüngeren Vergangenheit. Eine ganze Reihe an Spielern traf ins Netz – und sechs Talente sind unserer Redaktion besonders aufgefallen. Ein Überblick.









Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Zuschauer beim 33. Mercedes-Benz Junior-Cup bekamen für ihr Eintrittsgeld einiges geboten. Spektakel war Programm, Tore wurden wie am Fließband erzielt, im Durchschnitt an die vier pro Partie. Dementsprechend umfangreich fiel die komplette Übersicht aller Torschützen aus, quasi jeder durfte einmal. Und wie das bei einem Hallenturnier mit so vielen Treffer eben ist, so waren es auch bei der diesjährigen Auflage des traditionsreichen Wettbewerbs insbesondere die Offensivspieler und Torhüter, die sich in den Fokus spielen konnten.