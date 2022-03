1 Eine Fahne mit dem Logo der Marke Mercedes-Benz, dem Mercedes-Stern, weht vor einem Showroom der Firma. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Mercedes-Benz Group (ehemals Daimler AG) steht gut da. Die Ankündigung am 24. Februar, dass Mercedes-Benz-Aktionäre eine Rekord-Dividende in Höhe von fünf Euro je Anteilsschein erhalten, machte schnell die Runde. Doch wann wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt?

Anleger müssen sich hier noch knapp zwei Monate gedulden. Am 29. April findet die Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group statt, die den Dividenden-Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat noch offiziell beschließen muss. Die Dividendenzahlung erfolgt laut der Gruppe am 4. Mai.

Wer jetzt Aktien kauft oder verkauft, sollte sich das gut überlegen

Die Aktien müssen bis dahin natürlich im Depot liegen – ohne Anteilsschein keine Dividende. Auch ein Aktienkauf vor der Hauptversammlung ist noch möglich – hier muss jeder selbst einschätzen, ob sich ein Kauf zum jeweiligen Kurs lohnt.

Die Dividenden-Auszahlung am 4. Mai erfolgt damit am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung. Am ersten Banktag nach dem Aktionärstreffen, also am 2. Mai, wird die Aktie „ex Dividende“, das heißt mit Dividendenabzug gehandelt, der Kurs sinkt also entsprechend. Es lohnt sich also nicht, die Aktie kurz vor der Ausschüttung zu kaufen, um sie anschließend direkt wieder zu verkaufen, wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen betont.

Die Aktionäre von Daimler Truck erhalten für das Geschäftsjahr 2021 keine eigene Dividende.