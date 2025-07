Verkauf der Mercedes-Autohäuser – erster Deal besiegelt

1 Das Mercedes-Autohaus in Neu-Ulm wechselt als erstes den Besitzer. Foto: Mercedes-Benz Mercedes-Benz trennt sich von den letzten 80 konzerneigenen Verkaufsstandorten. Der erste Zuschlag in Neu-Ulm geht an bewährte Partner.







Mercedes-Benz hat mit dem Verkauf der letzten eigenen Autohäuser in Deutschland begonnen. Als erster von 80 Betrieben, die veräußert werden sollen, wechselte am Montag die Niederlassung Neu-Ulm den Besitzer. Den Zuschlag erhielten zwei Familienunternehmen, die schon lange als Mercedes-Händler in Bayern tätig sind und gemeinsam am Bieterverfahren teilgenommen hatten.