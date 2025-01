An Eschach und Schiltach aktiv Der Biber sorgt nicht nur für Begeisterung

Der Biber scheint sich an den hiesigen Gewässern wohlzufühlen: Sowohl in Schiltach als auch an der Eschach bei Aichhalden hinterlässt das Nagetier seine Spuren. Was bei Spaziergängern für Erheiterung sorgen dürfte, löst längst nicht nur Begeisterung aus.