1 Jürgen Elsässer, Gründer und Chefredakteur des Magazins Compact, spricht zu Journalisten. Thomas Seitz kritisiert die Umsetzung des Verbots seines Magazins als Verletzung der Menschenwürde. Foto: Sven Kaeuler/dpa

Nach dem Verbot des als rechtsextremistisch eingestuften Magazins Compact spricht sich Bundestagsabgeordneter Thomas Seitz für eine Aufarbeitung der Ereignisse im Bundestag aus.









Link kopiert



Wie aus einem offenen Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hervorgeht, stößt die Umsetzung des Verbots dem Abgeordneten aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr sauer auf. Der frühere AfD- und inzwischen parteilose Politiker fordert eine Sondersitzung des Bundestags und stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Frage.