Menschenraub in Sulz Waren Drogengeschäfte Auslöser für Verbrechen?

Das Verbrechen spielte sich bereits in der Nacht zum 16. September ab. Es ging unseren Informationen zufolge um Drogengeschäfte. Die beiden jungen Deutschrussen, offenbar Dealer, trafen den 40-Jährigen in einer Gaststätte in der Sulzer Innenstadt. Dort verlangten sie von ihm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, mehrere hundert Euro. Es handelte sich dabei um eine Restschuld, die die 22-Jährigen mit Nachdruck von dem Älteren einforderten.